卓榮泰願討論《財劃法》修法　盼中央地方互補

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍白再度聯手促《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15％稅收、約新台幣5133億元給地方縣市。對此，行政院長卓榮泰今（3日）指出，實際上2023年中央補助給地方的統籌分配稅款與一般補助款共有6300億元，還不包括前瞻建設、長照經費，政府願意討論，但一定要中央、地方互補，才能照顧到每個縣市的人民。

卓榮泰今天上午出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」前接受媒體聯訪說，他來自地方議會，很清楚地方政府在經營上的問題跟他們的心情，不過，中央跟地方始終要保持合作的關係，在國民平等、地方均衡發展等考量之下，2023年中央補助給地方的統籌分配稅款有4043億元，一般補助款有2303億元，相加有6300多億元。

卓榮泰補充，其他還有前瞻基礎建設當中的水資源交通建設、城鄉建設等，另外還有長照經費的補助，遠遠超過現在討論的數額。他說，中央跟地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性、維護中央政府韌性的多重考慮下，做最好的財政規劃。

卓榮泰說，《財劃法》多年來有一些討論，但是從沒有結論，「我們願意討論，但是一定要站在中央地方互補、互相支撐的這個原理之下，我們才能夠廣大的照顧到全國每一個縣市、每一個人民，而不讓它產生地方的落差，也不讓它產生建設上的不足」。