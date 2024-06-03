葡萄牙空軍航空展爆意外！2飛機空中秀特技相撞　墜毀爆炸致1死1傷

▲葡萄牙2架參加航空展的小型飛機在空中相撞後，其中一架飛機墜毀爆炸，造成1死1傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

葡萄牙空軍（PAF）6月2日在南部貝雅（Beja）的第11空軍基地舉行航空展，邀請多支歐洲特技飛行表演團體前來參加，不料活動卻意外爆發事故，造成一名飛行員死亡，另有一名飛行員受傷。

據葡萄牙國家通訊社報導，葡萄牙軍方發布聲明證實，「PAF遺憾地宣布，有2架小型飛機在當地2日下午4時05分於進行飛行表演時，意外在空中相撞，導致一架飛機墜毀基地外，造成1死1傷的悲劇。」

Video from the incident appears to show one aircraft break away from the formation making a sudden, sharp climb and strike the lead aircraft head-on. According to local media the other aircraft involved in the collision managed to land safely. pic.twitter.com/MuVGgQoepL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2024

當地電視台播出的現場畫面顯示，事發當時，有6架飛機正在空中表演，不料其中一架飛機卻意外與另一架飛機發生擦撞，隨後垂直墜落爆炸，導致機上西班牙籍飛行員死亡，而另一架飛機雖然設法降落成功，但仍然水平撞擊地面，機上葡萄牙籍飛行員受傷。

Pilot killed after two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show in Portugal. pic.twitter.com/fKAczVQH8A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2024

報導稱，發生意外的特技飛行團隊是南歐最大的民間特技飛行團體「雅克之星」（Yak Stars）。該團體的成員多數為西班牙和葡萄牙飛行員，而2架失事飛機是蘇聯時代的教練機「雅科夫列夫雅克-52」（Yak-52）。

事故發生後，PAF立刻就喊停了貝雅的航空展表演，而葡萄牙航空和鐵路事故預防與調查辦公室也已派人前往事發地展開調查。PAF指出，目前軍方正「立即啟動既定應急計畫，並依標準作業程序為相關單位提供緊急服務」。