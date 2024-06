葡萄牙空軍航空展爆意外！2飛機空中秀特技相撞　墜毀爆炸致1死1傷

▲葡萄牙2架參加航空展的小型飛機在空中相撞後,其中一架飛機墜毀爆炸,造成1死1傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

葡萄牙空軍(PAF)6月2日在南部貝雅(Beja)的第11空軍基地舉行航空展,邀請多支歐洲特技飛行表演團體前來參加,不料活動卻意外爆發事故,造成一名飛行員死亡,另有一名飛行員受傷。

據葡萄牙國家通訊社報導,葡萄牙軍方發布聲明證實,「PAF遺憾地宣布,有2架小型飛機在當地2日下午4時05分於進行飛行表演時,意外在空中相撞,導致一架飛機墜毀基地外,造成1死1傷的悲劇。」

Video from the incident appears to show one aircraft break away from the formation making a sudden, sharp climb and strike the lead aircraft head-on. According to local media the other aircraft involved in the collision managed to land safely. pic.twitter.com/MuVGgQoepL