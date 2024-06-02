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法國飆風戰機「虎形塗裝」　參加北約老虎會

▲▼法國飆風戰鬥機參加北約老虎會的特別塗裝。（圖／法國海軍）

▲法國飆風戰鬥機參加北約老虎會的特別塗裝。（圖／法國海軍，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

法國海軍航空隊11F中隊將派出6架飆風戰機（Rafale Marine），前往德國空軍基地（Schleswig-Jagel）參加6月3-14日的「北約老虎會」（Nato Tiger Meet 24），其中一架會為此活動進行特別塗裝。

法國海軍表示，北約老虎會旨在增強各國之間的互操作性，對於未來的作戰任務至關重要，訓練共同作戰並迅速融入聯合部隊的能力，每年航空隊11F中隊都竭盡全力參加這一項規模宏大的演習，是北約老虎會的正式成員。

▲▼法國飆風戰鬥機參加北約老虎會的特別塗裝。（圖／法國海軍）

北約老虎會是由北大西洋公約組織（NATO）成員國的空軍部隊所組成的年度軍事演習，該活動始於1961年，特色在於參與的飛行中隊，其徽章或隊標上通常會有老虎的圖案，象徵勇氣和力量。

▲▼24支正式成員飛行中隊。（圖／翻攝北約老虎會官網）

▲24支正式成員飛行中隊。（圖／翻攝北約老虎會官網）

北約老虎會每年演習地點會在不同的北約成員國輪流舉行，目前正式成員包括英國、法國、德國、義大利、比利時、希臘、葡萄牙、土耳其、瑞士、荷蘭、捷克、匈牙利、波蘭、奧地利24支飛行中隊；榮譽成員有美國、加拿大、印度9個部隊，斯洛維尼亞為預備成員。

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