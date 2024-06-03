5年級神店「香鷄城」回歸卻不是開店！誠懇曝原因：我們不懂

▲「香鷄城」是經典本土速食店。（圖／翻攝自香鷄城臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

以手扒雞起家的本土速食店「香鷄城」是不少五、六年級生的回憶，但因為新冠疫情，門市幾乎都收掉，新莊旗艦店則無限期停業。之後，團隊卻選擇出品牌「週末炸雞漢堡俱樂部」，並推限量聯名香鷄城限定烤雞盒，令許多老饕不解。對此，香鷄城在粉專解釋，「很多人不解為什麼要跟別的品牌聯名而不是開店，原因很單純，那就是我們不懂怎麼開店。」

香鷄城在FB粉專「香鷄城 #新時代香雞城」表示，團隊長年深根食品加工，只知道如何把餐點做好，完全沒有經營餐廳所需的知識與基礎，但台灣餐飲市場不再是「好吃就能存活」的高度競爭領域，即使有「香鷄城產品製作手冊」，團隊仍像「小朋友拿著武功祕笈」一樣，「連任督二脈在哪都不知道。」

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在龍安店結束營業後，香鷄城團隊認為，如果要再開店肯定是最後一次機會，「我們並沒有把握，能撐過疫情洗禮的餐廳都比以往更強大，不是外行的我們拿著回憶就能輕易攻破的」，因此，他們選擇與其他品牌合作，以此方式讓老饕能夠再次品嚐到熟悉的香鷄城，「既然我們只會做產品，那就把產品做好，經營的事交給專業的團隊負責，也催生了這次的快閃合作」。

香鷄城接著提到合作對象「週末炸雞俱樂部」，該品牌創立於2019年，創辦人希望以新穎的方式詮釋台式炸雞，品牌從一家與花店合作的小店做起，經歷餐車、街頭、市集的洗禮，甚至走過疫情的考驗，最後在基隆路上扎根成長。香鷄城直呼，週末炸雞俱樂部的品牌形象與他們有許多相似之處，兩者都是新潮的台式速食店，因此決定攜手合作。

首次合作，雙方都很謹慎，「手扒雞難度太高，對設備和人員的要求很嚴格，實在不適合還沒培養好默契的第一次合作。」因此推出的產品將會是「水牛城辣雞翅」，曾經是香鷄城熱門餐點。最後，香鷄城表示，希望老顧客們能給團隊更多的時間累積經驗，找到在市場上穩定生存，並將熟悉的味道留下來的方法。