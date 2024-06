「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔！　情侶湖中尋寶嗨翻了

▲美國一對情侶透過磁鐵釣魚找到鉅額現鈔。(示意圖/達志影像)

記者吳美依/綜合報導

美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」(magnet fishing)的尋寶活動,上周竟在公園湖中發現一個老舊保險箱,裡面裝著10萬美元(約新台幣324萬元)鈔票。

BBC、紐約郵報報導,詹姆斯(James Kane)和芭比(Barbie Agostini)5月31日來到法拉盛草原可樂娜公園(Corona Park),把一端繫著強力磁鐵的釣魚線丟入水中,一感覺吸附起沉重物體,就把保險箱拉出水面,設法撬開後竟發現,裡頭裝著塑膠袋包裹的現金。

詹姆斯受訪時坦言,2人曾經發現很多個保險箱,但大部分都是空的,頂多裝著曾用來包錢的塑膠袋。他原以為這次也一樣,直到看見「2疊該死的百元大鈔」時,震驚到忍不住罵髒話,可惜鈔票「被泡濕、幾乎毀了。」

Couple pulls up safe with estimated $100k in cash while ‘magnet fishing’ in NYC park: report https://t.co/waLwyYXMkn pic.twitter.com/gLtPCD5lbd