「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔！　情侶湖中尋寶嗨翻了

▲美國一對情侶透過磁鐵釣魚找到鉅額現鈔。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一對情侶熱愛「磁鐵垂釣」（magnet fishing）的尋寶活動，上周竟在公園湖中發現一個老舊保險箱，裡面裝著10萬美元（約新台幣324萬元）鈔票。

BBC、紐約郵報報導，詹姆斯（James Kane）和芭比（Barbie Agostini）5月31日來到法拉盛草原可樂娜公園（Corona Park），把一端繫著強力磁鐵的釣魚線丟入水中，一感覺吸附起沉重物體，就把保險箱拉出水面，設法撬開後竟發現，裡頭裝著塑膠袋包裹的現金。

詹姆斯受訪時坦言，2人曾經發現很多個保險箱，但大部分都是空的，頂多裝著曾用來包錢的塑膠袋。他原以為這次也一樣，直到看見「2疊該死的百元大鈔」時，震驚到忍不住罵髒話，可惜鈔票「被泡濕、幾乎毀了。」

Couple pulls up safe with estimated $100k in cash while ‘magnet fishing’ in NYC park: report https://t.co/waLwyYXMkn pic.twitter.com/gLtPCD5lbd — New York Post (@nypost) June 2, 2024

芭比也說，她起初以為男友在開玩笑，目睹白花花鈔票的那一刻，立刻「失去理智」。

為了避免捲入法律糾紛，這對情侶向紐約市警察局（NYPD）報案。警方調查後研判，保險箱很可能是被偷的，但卻找不到與任何案件的關聯性，也無法確認主人身分，因此允許2人保留這些鈔票。

詹姆斯和芭比在新冠疫情期間開始接觸「磁鐵垂釣」，曾在布魯克林羊頭灣（Sheepshead Bay）釣到二戰時期的手榴彈，也曾在法拉盛草原可樂娜公園發現可追溯至19世紀的6、7把槍，以及外國硬幣及珠寶等。詹姆斯形容，這就像是「窮人的尋寶活動」。