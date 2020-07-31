「台中藝術亮點計畫」開跑！　首推智慧結合裝置串連文化產業

▲記者會於全安堂太陽餅博物館舉辦，現場嘉賓雲集。（圖／翻攝自台中市政府文化局官網）

實習記者高琳景／綜合報導

台中市政府文化局推出的「台中藝術亮點計畫」今年已邁入第16年，其中以中區為基底的串連活動之一「食尚中城 風華再現」推出各項活動，規劃街角故事館、8場食尚中城講座暨8場城市尋寶活動。

「食尚中城 風華再現」是由全安堂太陽餅博物館、幸發亭、星動銀河、紅磚音樂餐廳、背包41青年旅館、味無味生活美學飲食空間等6家藝術亮點和在地青年團隊TC Time Walk台中時空漫步共同策劃，將在8月9日開跑。

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台中市副市長令狐榮達表示，隨著階段性目標發展不同，即將邁入第16年的「台中藝術亮點計畫」除了將原來優良的活動價值延續外，期望透過不同產業間的合作，帶入不同的視野及觀點。

此次串聯活動正逢台中購物節時期，同時有許多店家加入購物節折扣優惠，目前以「重文化、搭平台、接地氣、文化財」文化政策，強調文化創意產業創造經濟產值，讓民眾深入感受舊城區的風華魅力。

文化局局長張大春表示，去年人氣爆棚的尋寶活動，今年結合了智慧型裝置與Google地圖，讓參與的民眾穿梭在大街小巷，體驗手作糕餅、品嚐古早味蜜豆冰、認識百年建築，同時結合台中購物節和三倍券，期待能在後疫情時代下衝一波。

