2024桃園城市變裝嘉年華青埔登場　邀請國際Cosplayer同樂

▲2024桃園城市變裝嘉年華青埔登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園城市變裝嘉年華」1日起，於高鐵桃園站旁的置地廣場熱鬧登場，為期兩天。首日活動募集超過200位大小舞者精心變裝，共同體驗最High的御宅藝舞蹈，桃園市副市長蘇俊賓也與小朋友最愛的天竺鼠車車、狗與鹿、饅頭家族、企鵝噗噗、手信霧隱城、ㄚ桃園哥等可愛人偶驚喜現身，氣氛熱絡。

▲精心變裝的小朋友，超吸睛。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇副市長表示，桃園城市變裝嘉年華去（112）年首次辦理，即吸引破萬人參與，今（113）年除邀請國際人氣Cosplayer與臺灣變裝愛好者共襄盛舉，同時結合旅宿、伴手禮及遊程業者共同舉辦系列活動，現場有逾150攤同仁動漫與扮裝市集，也看到各年齡層民眾熱情參與，期盼藉此嘉年華促進交流，讓更多人體驗變裝的樂趣，也讓更多愛好者來到桃園展現獨特魅力。

▲2024桃園城市變裝嘉年華吸引台中的朋友來參加。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇副市長於活動中換上魔法披風，並帶領與會貴賓將手上魔法棒指向魔法書，為今明兩日的城市變裝嘉年華活動拉開序幕。蘇副市長表示，變裝不僅是藝術及創意的展現，也是自我探索的過程，市府將持續擴大辦理變裝活動，並於路跑等各項活動融入變裝元素。

觀旅局表示，今年變裝嘉年華邀請國際人氣Cosplayer與粉絲同樂，包含義大利Leon Chiro、美國Elizabeth Rage日本ZUMI和桃戶，現場還有許多可愛的IP人偶，包括：桃園市吉祥物ㄚ桃園哥、海波兒童劇團的天竺鼠車車、和逸飯店的企鵝噗噗、饅頭家族的饅頭、手信霧隱城的忍者黑羽燒、狗與鹿等，與民眾開心同樂，歡迎各位同好共襄盛舉。

此外，全球最具代表性的Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會」臺灣代表選拔賽將於明（2）日登場，優勝隊伍8月將代表臺灣前往日本名古屋角逐世界冠軍寶座；明日也將舉辦首次「桃園Cosplay校際大賽」，為專屬年輕學子的青春扮裝舞台，提供青少年健康休閒活動，使扮裝文化融入桃園的城市印象。

包括市府觀旅局長周柏吟、Xpark總經理手嶋一雄、手信坊處長魏嘉宏、饅頭家族總經理黃運全、台灣COSPLAY藝術推廣協會理事長鄭文福、桃園新光影城總店長蔡孟恆、華泰名品城營運副總監賴可婕、義大利COSPLAYER Leon Chiro、美國COSPLAYER Elizabeth Rage、日本COSPLAYER Zumi及桃戸もも等均一同出席。