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新竹縣竹青盛夏Fun暑學堂！ 職場探索、服務營隊、社團共遊、永續行動通通免費參加

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣政府教育局推出113年「竹青盛夏Fun暑學堂」。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

終於到了青年學子最期待的FUN暑假，新竹縣政府教育局為讓青年擁有多元、跨域又有趣的FUN鬆一夏，延續去年好口碑，再次推出113年「竹青盛夏Fun暑學堂」，除原有一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線等三個系列活動，更加入了SDGs永續環境教育體驗活動，以多YOUNG的方式學習與探索，讓竹縣青年走在最前端，7月至8月暑假期間超過20場不同主題的活動，即日起陸續接受報名，全程免費，名額有限，歡迎熱情洋溢、想拓展新興視野的青年，把握機會！

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示：「跨域人才培育及多元學習是近年教育趨勢，從去年開始教育局暑假期間整合所有青年活動，包含課堂外的知識、多元才藝培養、未來職涯探索、社會公共服務參與、跨校社團交流，今年更與在地創生優秀團隊推出生態永續教育及體驗活動，用一系列專屬竹縣青年的Fun暑學堂，讓青年學子在輕鬆的假期期間Fun玩、Fun學，一起成長，走在最前端並探索未來！」

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲與在地創生優秀團隊推出生態永續教育及體驗活動。

青年職涯探索看這裡！今年暑期推出11場「一日職場體驗」，內容包含「特效化妝創藝」、「太空科學探險」、「動物好友會」、「綠能離岸風電」、「新聞媒體新視界」、「品牌大聲公」、「機車達人養成」、「特色茶飲食光」、「調查神探行動」、「玻璃打造趣」、「永續農趣味」等多樣時下最夯職業，帶領15歲至29歲青年深入職場，認識工作環境與工作流程，以實作感受各產業的職業特性與必備技能，打造未來求職趨勢。

為開拓年輕人視野並激發熱情，新竹縣青年培力系列活動，今年推出超過16堂培力課程，如：了解鯨豚生態、參觀海龜救護站及基金會服務志工等，邀請在地15至45歲青年一起關注環境永續、弱勢關懷、在地文化等多元議題。另外，於暑期推出的「志工多元特色服務營隊」，規劃「攜手學習雙語營」、「石滬文化傳承營」、「強棒出擊教育營」，更為青年注入國際視野，讓青年朋友善用英語能力協助弱勢孩童與國際接軌、邀請知名棒球選手與青年一同以球會友，帶領學員們透過課程、兩天一夜的深度體驗及實作服務，學習到更多知識同時以投身地方志願服務的實際行動，關心我們的生活環境。

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲今年暑期推出11場「一日職場體驗」。

社團青年就是要綻放青春光彩！新竹縣最大校園社團聯合展演「社團綻放線」大型聯合成果發表會，將於7月21日下午3時在遠東百貨竹北店1樓廣場耀眼登場，匯聚本縣高中職及大專院校45組社團，一同綻FUN青春活力、創意無極限的社團成果，歡迎大家一起來為竹縣優秀子弟們歡呼打氣。除此之外，本年度（113）的社團幹部訓練營「夏日生存營」，也將在8月5日、6日辦理，讓竹縣校園社團跨校交流、傳承經驗，還有充滿樂趣的營火晚會，將為同學們帶來兩天一夜的美好回憶，且持續成長茁壯。

此外，青年捲袖參與SDGs行動刻不容緩！為落實十二年國教適性揚才理念並結合永續環境教育理念，新竹縣教育局於今年暑假還特別與在地創生優秀團隊木酢達人規劃3場次生態永續教育及體驗活動，藉由講座課程和手作體驗，帶領青年認識在地生態、地方創生產業，激發青年在地認同及守護環境使命感，進而主動探索生態領域、擴展職涯視野及永續城市發展目標，引領更多青年關注並加入生態保護及地方創生的產業行列。

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲推出超過16堂培力課程，如：了解鯨豚生態、參觀海龜救護站及基金會服務志工等。

113年「竹青盛夏Fun暑學堂」更多系列活動詳細內容、報名方式，可以前往「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」，掌握第一手活動消息。

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼新竹縣政府教育局,青年事務科.竹青盛夏Fun暑學堂,免費參加。（圖／新竹縣政府教育局提供）

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