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擺脫網路！竹縣推動讀報教育　國中生每週免費1份《中學生報》

▲新竹縣將推動學生讀報活動。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣國中將從1月開始加入讀報教育，每週提供國中568班級，每人1份《中學生報》。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為培養國家未來主人翁的閱讀軟實力，新竹縣府積極打造良好閱讀環境，投入近億元改善學校圖書館，充實各校圖書資源，並持續推動國中小多元文本充實計畫，希望進一步提升孩子閱讀思考力，將在1月加入國中讀報教育，提倡閱讀從生活出發，每週提供國中568班級，每人1份《中學生報》，同時也加碼購買《國語日報》數位版，讓教師的教學教材更多元。

新竹縣政府教育局說明，今年國中小多元文本充實計畫，除了規劃每月提供期刊、國中圖書館每校《未來少年》各2本，國小每校《未來少年》及《未來兒童》各1本外，國中增加每校圖書館及每個班級，每週1份《中學生報》，全縣也將成立6班國中讀報實驗班，加強落實培養核心素養。

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▲新竹縣將推動學生讀報活動。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣推動國中小讀報教育。

教育局長楊郡慈提到，《中學生報》版面包含重要國際新聞，搭配中英文對照，也有科普知識、職涯探索、法律及媒體素養等內容，同時學校特色活動報導及學生作品發表園地。不僅讓學生可以了解社會多元脈動，豐富素材也可引發學生的閱讀興趣，並可結合跨領域教學活動，提升思辨與邏輯能力，期望培養具備公民素養、社會關懷，以及具思考力、表達力的下一代。

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