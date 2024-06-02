台南八份開基姑媽宮宋江陣香科圓滿　喜迎無形文資授證

▲「八份開基姑媽宮宋江陣」為台南西港刈香中的重要武陣，創立迄今已超過百年，經文化資產審議通過，登錄公告為台南市民俗類無形文化資產，2日晚間市府頒發文化資產登錄證書予以肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「八份開基姑媽宮宋江陣」為台南西港刈香中的重要武陣，創立迄今已超過百年，每逢香科必組陣參與，歷35科從未間斷，庄民迄今仍積極傳承、維持傳統陣法與儀式，深具民俗價值，2019年12月經文化資產審議通過，登錄公告為台南市民俗類無形文化資產，2日晚間在廟方謝館圓滿宴時，市府頒發文化資產登錄證書予以肯定。

八份開基姑媽宮為「西港刈香」的起源地（早期為13庄請水及遶境），八份庄頭原組金獅陣，後因時代及經濟因素而結束，並曾改組北管。1911年為參加西港刈香及保護庄廟，庄民決定創立宋江陣，第一代成員為陳日茂、陳選等人，曾聘佳里番仔寮師傅教授陣法、竹仔港師傅傳授武術，屬「青腳巾」系統。

該陣從組陣、入館、開訓、開館、探館、參與香科、謝館，百年來無不遵守傳統。更難能可貴者，迄今仍保留嚴謹之儀式及禁忌，在儀式方面，例如入館時至曾文溪畔設香案，迎請田都36部將、兵器開光、遊庄，最後返回宋江寮安座，過程慎重。而在禁忌方面，成員上下車時必呼「師父上車、下車」(指無形的師父)、長兵器棍頭不可著地等等，皆深具傳統信仰之意涵。

除傳統儀式的維持外，該陣亦重視自身文物保存，例如百年前創陣之頭旗、雙斧、雨傘皆保存良好。而在向下扎根、招募新血方面，2011年成立拳頭會，讓年輕學子從習武而認識陣頭，迄今培養出眾多新生代宋江陣成員。

八份是個不足百戶的小庄頭，卻能百年來維持陣頭於不墜，小庄頭組大陣，展現極強之向心力。經庄民數代努力與傳承，今登錄為台南市民俗類無形文化資產，實是應享之榮光。