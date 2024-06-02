西門唐吉訶德又出包！老鼠藏貨架「偷看客人」還眨眼　衛生局急查

記者趙蔡州／綜合報導

日本知名賣場唐吉訶德西門店近日才發生「藏籤爭議」，不料2日又傳出有消費者在店內拍到，貨架上的商品後方藏著一隻老鼠，畫面讓目擊者直呼「太扯了吧」。對此，台北市衛生局2日知情後，已經派人前往稽查。

▲目擊者在貨架上目擊老鼠直呼太扯。（圖／翻攝自臉書／一百五）

目擊者表示，當時他正在唐吉訶德西門店內逛街消費，不料經過一處貨架時有「東西」突然掉落，原本以為是遇到靈異現象，靠近一看才發現有老鼠藏在商品後方，當他拿出手機拍攝的時候，老鼠還對他眨了眨眼，讓他忍不住直呼「太扯了吧」。

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經常在分享影片、討論時事的臉書粉絲團「一百五」轉貼該影片，其他網友看了紛紛表示，「不當主廚了」、「還眨眼」、「飛機杯一定是偷被老鼠藏起來的」、「小米奇打工，辛酸畫面流出」。

根據《三立新聞網》報導，台北市衛生局表示，針對唐吉訶德西門店有老鼠出沒一事，已經派人前往該店稽查，經查發現影片中的食品現場已無販售，業者也已經加強貨架病媒防治措施，現場未見老鼠及其他病媒出沒等情事，尚符合食安法相關規定。