西門町天天利、365小吃「大小老鼠亂竄」　衛生局稽查限期改善

▲西門町天天利、365小吃店被拍下「老鼠亂竄」，衛生局稽查限期改善，複查不合格最高將罰2億元。（圖／翻攝自Threads／Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

說到西門町美食推薦，天天利餐廳絕對榜上有名，不只台灣人喜歡，特別上門一嘗美味的外國觀光客也不少，然而天天利餐廳與鄰居365小吃店近日卻爆出，2間店共用的工作區域出現老鼠亂竄。對此，台北衛生局稽查後，確實發現有缺失，已要求限期改善，若是複查再不合格，最重將開罰2億元。

根據東森新聞報導，有網友近日在Threads分享照片，內容是天天利餐廳、365小吃店中間共用的工作區域出現老鼠亂竄，影片不但引發網友熱烈討論，台北衛生局知情後也派人前往稽查。實際回到現場，確實發現有老鼠在走道中亂跑，還有老鼠跑到廚餘桶直接叼走食物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對老鼠問題，天天利業者表示、365小吃店業者表示，他們每個月都會請清潔公司大規模清潔、消毒2次以上，最近5月22號才剛「滅鼠」一次，在消毒、滅鼠的問題上花了非常多心力與金錢，強調食安絕對沒問題。

儘管如此，台北衛生局稽查時，確實發現包含老鼠在內等缺失，已經要求業者限期改善，若複查還是沒有合格，將依食安法第44條，開出6萬元以上、2億元以下罰鍰。