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尿得更乾淨！醫揭「男性坐著尿尿4好處」　夫妻感情更甜蜜

上廁所,小便斗,排尿。（圖／記者簡仲豪攝）

▲多數男性習慣著站著尿尿。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

大部分的男生都習慣站著小便，但其實坐著尿對健康有許多好處，小兒科醫師傑登指出，坐著尿不僅能避免尿液飛濺造成的衛生問題，還有助於膀胱尿液的排空，降低排尿困難、膀胱老化及尿路感染的風險，對於長者或行動不便的人來說，更是一種安全的選擇。

小兒科醫師傑登在FB粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，點出坐著尿尿的四大好處。

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1. 降低排尿的困難
坐著可讓膀胱括約肌放鬆，讓膀胱不需要太過用力即可順利排尿，減少將來膀胱老化無力的機會，​尤其在有攝護腺肥大、排尿不順的患者幫助更明顯，和站姿比起來，坐姿時的排尿最大流量較高。

2. 幫助膀胱尿液的排空
​更容易「尿乾淨」，殘尿減少尿路感染機會也更低。

3. 更安全
對於長者或行動不便的人來說，要站穩、手扶好、瞄準射擊，是有一定難度的，也可能因此射擊到一半意外跌倒，坐著咖安全。

4. 不亂噴亂撒​
男性站著小便會讓尿液飛濺，不僅產生惡臭、還容易有細菌孳生，光是把噴到馬桶坐墊上的尿液擦掉還不夠，即便尿得再準，從馬桶裡噴濺出來的距離可達1公尺以上，所以馬桶周圍的地板、牆壁可能都有尿，坐著尿就沒這問題囉。

醫師表示，坐著尿尿的好處多多，不僅有助於健康、安全，還能保持衛生，若家中還有其他成員，還能避免因為弄髒廁所，或是掀不掀馬桶蓋的問題引起爭吵，人妻們可以建議老公試著坐著尿尿，「記得說好處是可以『保養男性生殖泌尿系統』，不然通常聽不進去」。

本文獲得醫師授權提供轉載。

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