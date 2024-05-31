男性「自摸」超重要！醫：陰莖恐反映癌症問題　這5狀況快就醫

▲泌尿科醫師建議男性多關注生殖器的變化，以免出現健康問題。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

在過去的30年裡，女性經常被宣導要自我檢查乳房以預防癌症，但泌尿科醫師懷特（Peter White）卻指出，男性的生殖器變化也可能與癌症、糖尿病等嚴重疾病有關，建議男性也應該定期檢查陰莖，以免潛在的健康問題找上門。

據《每日郵報》報導，懷特博士表示，陰莖上的水泡和潰瘍可能是癌症的預警信號，特別是皮膚上的白色斑塊可能與硬化萎縮性苔蘚（Lichen Sclerosus）有關，而這種疾病在30至50歲的男人中有10%的感染機率，引發疼痛和皮膚發癢。

此外，腫塊、皮疹或水泡可能表示患者罹患了性傳染感染（STI），其中的疾病包括了皰疹、梅毒，以及人類乳頭瘤病毒（HPV）。儘管外表上的變化不一定都是惡性，如珍珠般的陰莖丘疹就是良性的，但異常的皮膚變化仍需引起重視。

懷特也指出，發生性行為時，射精量的變化也需要被關注。隨著年齡增長，男性的體液會減少，但如果這種情況出現在45歲前，可能表示睪固酮水平降低或有其他健康問題。此外，射精量減少也可能與骨盆底肌肉衰弱有關，因此懷特建議男性透過運動來增強這些肌肉。

另一方面，男性也需注意陰莖是否帶有難聞的氣味。懷特解釋，陰莖味道不佳通常與清潔不到位或不良衛生習慣導致的細菌和死皮細胞堆積有關，並可能導致龜頭炎（balantitis），讓龜頭發炎長紅斑。懷特建議，男性每天應用溫水和肥皂清洗生殖器區域，但不要過度清洗以避免皮膚刺激。

與此同時，懷特也提醒男性要注意小便的頻率和尿流的變化。男性平均每天應排尿6至7次，而排尿次數不足可能增加腎結石風險，尿流變弱則可能是骨盆底肌肉或攝護腺問題的訊號。此外，頻尿可能是糖尿病的早期徵兆。懷特強調，陰莖的健康不僅僅是外表的問題，而是整體健康狀況的反映，男性應定期檢查並及早發現和解決問題。