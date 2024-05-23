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上個人「蓋馬桶沖水」她氣炸！一票秒懂怕爆：拜託自己開

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

沖馬桶時若不把馬桶蓋上，含有尿液或糞便的微觀粒子可能會隨著羽狀霧氣（plume）擴散，因此現在很多人會把馬桶蓋上再沖水。不過，就有女網友抱怨，每次看到蓋起來的馬桶就很火大，「出外就很不想碰到公共廁所的物品了，還要我特地用手去把蓋子打開？重點是根本不知道打開乾不乾淨」，話題引發共鳴。

這位女網友在Dcard發文「不要一直把馬桶蓋起來好嗎？」最近越來越常看到女廁的馬桶是蓋起來的，「真的超級莫名其妙，到底哪裡傳來的風氣啊？」會這麼說，是因為出外就已經很不想碰到公廁中的東西了，馬桶被蓋上，她就得用手去把蓋子打開。

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原PO也提到，「重點是，根本不知道打開乾不乾淨」，如果馬桶蓋是打開的，一開廁所門就可以看得一清二楚。她就受不了直呼，「到底為什麼某些女生生活習慣這麼差啊！真的非常火大！」

她也在留言處表示，不是不贊同把馬桶蓋蓋上沖水，「沖完可以打開，為什麼要下一個人幫你開？」「自己要蓋著沖水關下一個人屁事？本來明明進去就可以直接上」、「害別人還要伸手去碰骯髒的馬桶蓋。」

貼文意外引發共鳴，「蓋著沖水可以，但問題是沖完水要把馬桶蓋打開！自己蓋起來自己打開很合理吧！而且自己打開，也能確定有沒有把東西沖乾淨」、「同意，要打開確認有沒有沖乾淨啊！遇過超多馬桶蓋上的，打開裡面都是大便沒沖乾淨」、「看到蓋著的馬桶，我也會覺得很害怕…即使在家遇到家人蓋馬桶，也覺得很討厭。」

還有人直呼，「我看到蓋起來的，完全不會進去上，不想碰馬桶蓋，也怕一打開有驚喜」、「在台灣的公廁真的很容易遇到驚喜包的問題，一開蓋是一大坨屎，或甚至我還看過沾滿血的衛生棉在裡面。所以看到廁所裡馬桶是蓋著的，第一時間都會覺得，裡面是不是有什麼東西吧？」

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