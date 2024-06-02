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法國美術館「莫內畫作」被黏貼海報影片曝光　沒玻璃罩保護

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲環保團體成員把莫內畫作《亞嘉杜的罌粟花田》貼住。（圖／翻攝自X@riposte_alim）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎奧塞美術館（Musée d'Orsay）展出的莫內畫作《亞嘉杜的罌粟花田》（Coquelicots）1日遭環保團體成員貼上海報，但這幅畫並沒有設置玻璃罩保護。事發後，此人已遭警方逮捕。

法新社、法廣報導，這名女性抗議人士是法國環保團體「食物的反擊」（Riposte Alimentaire）的成員，為了吸引外界對全球暖化的關注，她把血紅色的海報貼上印象派畫家莫內（Claude Monet）的畫作《亞嘉杜的罌粟花田》，且覆蓋大部分畫作面積，宣稱這顯示莫內筆下田園詩般的場景在未來氣候破壞狀態下的模樣。

莫內《亞嘉杜的罌粟花田》這幅畫在1873年完成，畫出人們撐著傘在罌粟花田中散步的樣子，但畫作並未設置玻璃罩保護。所幸經專家檢查發現，畫作並未受到永久性損害，目前已重新展出。這名環團抗議人士事後遭逮捕，奧塞美術館考慮提告。

法國環保團體「食物的反擊」過去曾經對其他世界名畫出手，在巴黎羅浮宮《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）畫像、里昂美術館莫內名畫《春天》（Springtime）潑灑湯汁，以引起外界對氣候危機、糧食安全的關注。

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關鍵字：

奧塞美術館莫內亞嘉杜的罌粟花田CoquelicotsRiposte Alimentaire

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