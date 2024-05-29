桃園驚爆小六生帶刀上學！霸凌、恐嚇樣樣來　全校師生家長陷恐慌

▲ 桃園市議員楊朝偉在市政總質詢爆料某國小小六生帶刀到校。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市國民黨市議員楊朝偉今天市政總質詢，爆料某國小六年級學生，不但持刀到校，還霸凌、威脅、恐嚇其他同學，針對這起偏差個案，已經造成師生及家長心生畏懼，要求給予特教助理員全年聘期，教育局表示，已簽訂市長同意，8月1日起實施。

楊朝偉表示，民眾向他陳情，某國小有一位小六生在校園內發生偏差行為，具體包括霸凌、威脅、恐嚇、攜帶水果刀、美工刀到校等，讓師生以及家長擔心發生新北割喉案，害怕不已，校園安全十分嚴重。

楊朝偉說，這名小六生為隔代教養，由外婆代為監護，導致發生嚴重脫序行為，目前學校專輔教師持續輔導中，社會局及警察局也已經介入調查，目前因持器械恐嚇同學在少年法庭受審中，現在還是到校上課，校方因人力資源不足，僅能讓這位小六生外婆陪同入班關懷協助。但是該名小六生並非特教生，希望可以專案協助。

教育局長劉仲成答詢，針對這起個案，學生並非特教生，但因行為偏差情形嚴重，可以以專案核給特教，今年他們接獲反映陳情，5月已經簽訂市長同意，發文各校，原時薪制的特教助理人員，聘任到7月底，8月1日開始，改為全年聘期。