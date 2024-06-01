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錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

▲理財,存錢。（圖／pexels）

▲原PO這半年省吃儉用。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

精心準備的禮物，卻出現在別人身上！一名網友發文表示，因為媽媽總說自己想要小香包，所以他努力存錢買來送對方，怎料，日前他卻見小香包出現在媽媽男友的女兒身上，讓他覺得自己像笨蛋。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，媽媽已經念了好幾年，說自己想要小香包，因此他也把這件事放在心上，努力存錢買，當成母親節禮物送對方。然而，日前他卻發現自己送媽媽的小香包出現在媽媽男友的女兒身上，「想到半年來為了存錢省吃儉用的自己，活脫脫就像個笨蛋」。

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原PO坦言，他知道送禮給別人以後，就不應該干涉，但是看到媽媽將他買的包拿去討好男友的女兒，心裡還是有點酸酸的。

▲省錢,存錢,薪水。（圖／pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「媽媽為了討好男友女兒而糟蹋親女兒的真心，真的很不應該」、「我有過類似經驗，幾年前送給姐姐一個名牌包當生日禮物，結果被她拿去賣掉換現金，感受真的很不好」、「要轉送要告知才對」、「直接叫你媽把皮包拿回來，如果不肯，你就直接跟他男朋友的女兒要，不要在意面子的問題」、「這知道後的那一刻真的會有點失落感」。

也有網友安慰道，「一次學乖就好，下次就包個小紅包意思一下」、「從今以後，錢留給自己」。還有網友則建議，「直接問媽媽『為何轉送』？以後好東西自己留著吧」。

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