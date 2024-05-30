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公公玩當沖賠光千萬退休金　媳婦怨「全家被拖下水」

記者黃翊婷／綜合報導

一名媳婦抱怨公公退休之後專職玩股票，卻玩當沖玩到把退休金1000多萬元賠光，如今生活費、名車保養費、醫療費都要她與丈夫負擔，讓夫妻倆很煩惱。文章公開之後，一派網友認為，那是公公自己的錢，怎麼使用其他人無法插手；另一派人則是分享身邊親人的慘痛經歷，「我爸爸也是把退休金玩到沒有」、「還好我媽只有30萬元賠，我安慰多了」。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲媳婦抱怨公公玩當沖賠光退休金。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關。）

該名媳婦在「匿名公社」發文聲稱，公公退休之後專職玩股票，跟公公說過很多次不要玩當沖，沒想到最近才知道，公公玩當沖賠光1000多萬元退休金，如今生活費、名車保養費和癌症治療手術費都要她與丈夫來負擔。

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媳婦不滿公公將夫妻倆也跟著拖下水，她無奈表示，婆婆已經過世，丈夫不可能真的不管公公，但自己家也有孩子要養，公公也堅持不賣掉名車，巨大經濟壓力讓她與丈夫相當煩惱。

文章公開之後引起網友熱議，一派網友認為，如果文章內容說的都是真的，其實媳婦也沒有什麼立場抱怨，畢竟退休金本來就是公公的，要怎麼安排使用，其他人無法插手。

另一派網友則是留言分享自己或親友的慘痛經驗，「我跟妳公公一樣情況，但是我運氣好，找到人幫我追回」、「還好我媽只有30萬元賠，我安慰多了」、「我爸爸也是把退休金玩到沒有，但還是自己的爸爸只能接受，這個世界從來就不是一定會變成妳想要的樣子」。

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