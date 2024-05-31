支持大巨蛋辦演唱會　李四川喊話：議會與市府一同承擔責任

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大巨蛋今年2月正式啟用至今，外界關注何時可以舉辦演唱會。面對議員簡舒培、許淑華質詢，台北市長蔣萬安、副市長李四川31日表態，「支持辦演唱會」。李四川強調，2017年內政部就已發函表示大巨蛋要辦演唱會，只要符合大型群聚活動管理自治條例即可，但柯市府卻在使照註記綁死，這但書沒解決所有人都沒辦法，喊話市府和議會共同解決問題，「市政府願意付這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」。

簡舒培31日質詢時問及大巨蛋能否舉辦演唱會一事，指有媒體報導，周杰倫希望8月進軍大巨蛋開唱，但針對關鍵的消防安檢與逃生避難審查部分，誰要審查？簡說，台建中心有來找過她，驗證防火逃生避難安全這件事情不在職權範圍內，「台建中心就告訴你不能審，5月22日為什麼發文？」另外，消防安全中心基金會對於大型群聚活動的防火逃生避難審查，也回覆無法確認可不可以審查。

對此，建管處長虞積學說，這兩個機構是內政部認可，都有資格可以審查防火避難安全驗證的機構。但簡舒培質疑，是市府自己覺得應該可以審，這兩個單位都說不能審，然後告訴遠雄說去找這兩個單位，演唱會開了、發生事情了，誰負責？蔣萬安說，必須等遠雄提出申請，審核過了才能辦非體育賽事的活動，前提是要經過這樣的審查程序。

簡舒培質疑，台建中心不願審、消防安全基金會無法確認能不能審，那該由誰來審、怎麼審？如果遠雄收到周杰倫的申請，要向誰申請？如果市府自己都沒有規劃，演唱會開了、大家來了很開心，萬一不幸發生事情了怎麼辦？大家當然都希望所有人來大巨蛋開演唱會，演唱會開了就是在地底下7米以下，如果逃生避難出問題誰要負責？

對此，蔣萬安請李四川說明，李表示，2017年內政部已經發函說，原則大巨蛋是運動設施的執照，演唱會只能做臨時使用；但2018年、2020年柯市府訂定檢討127條，「我們現在探討這一條很久，真正要去解決的，是大巨蛋要不要辦演唱會」。

「如果要辦，就回到2017年內政部的規定；如果不辦演唱會，大家共同承擔這個責任。」李四川表示，當初由柯市長寫的但書，「受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合『建築技術規則建築設計施工編』第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」，因為這個但書沒辦法解，那兩個單位到現在也不知道怎麼審，市府到現在也沒辦法解，「公務人員綁繩子容易，解繩子的人要負很大責任，原則上如果為了台北市，告訴大家大巨蛋就是不辦演唱會，誰寫的誰去負責，我都認為應該是這樣」。

李四川強調，今天做為負責任的政府及議會，「大巨蛋勢必一定要辦演唱會，就共同來解決這個問題」，不然內政部到監察院調查時也表明說，2017年就告訴北市府依法行政就可以，是市府自己綁在那裡就自己去解決，困難點就在這裡。

李四川說，所有事情依法行政時，也沒有人敢保證，包含小巨蛋後來要辦演唱會也是回到大型群聚活動，沒人敢保證以後都不會發生問題，「我認為市府跟議會應該要好好去檢討這個問題，不能迴避」。

李四川強調，市府和議會應該共同解決這個問題，「市政府願意付這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」，如果市府敢扛責任，就回到2017年內政部的法令，用大型集會的自治條例去執行。

許淑華也問到，市府覺得到底要不要辦演唱會？李四川說，「我認為如果從台北市的經濟，當然一定要辦演唱會，我支持辦演唱會」，蔣萬安也說支持辦演唱會。許強調，議會如果要幫市府背書，要談的就是安全、逃生問題，明年5月的時候全部園區都會開放，到時候逃生問題怎麼處理？這才是最重要要處理的。

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川。（圖／記者林敬旻攝）