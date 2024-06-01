中捷17歲高中生出院現況曝！看到現場照片會怕　下學期重回校園

▲▼中捷17歲高中生上午出院，父親說，他和兒子都有點憂鬱，現在還睡不好。（圖／記者白咖陽攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在台中捷運上遭砍傷的17歲呂姓高中生今（1）日上午出院，呂父受訪表示，兒子睡眠狀況還好，但有點憂鬱的後遺症，以及看到當時照片會害怕，他自己因為這事也有點憂鬱，跟兒子睡在醫院才睡得著，回家就不好睡，他希望市府能好好檢討捷運安全問題，不要只是增加警力這種3分鐘熱度的臨時補救。

呂父表示，兒子復原情況很好，感謝社會大眾關心，目前的疤痕先用美容膠覆蓋，日後會有醫美單位免費修復，下周會回診照X光，3個月內不能提重物，至於上學部份，兒子人緣還不錯，大約有100個同學來看他，而學校是不希望現在回去，怕傷口會被同學撞上，將等下學期再回去上課。

針對設立安全盾牌和愛心爸爸的構想，呂父認為，安全盾牌和安全棍掛在車廂上，一旦拿起來，就可連線到警方，形同報案，但捷運局擔心反而會被歹徒拿來犯案。

呂父說，他曾擔任過國中國小家長會長，每個捷運站應該比照學校一樣，成立愛心工作隊，由退休軍警人員擔任，以這次為例，捷運車廂雖然增加巡邏警力，但能維持多久？半年後或是一年後就撤銷了，他希望盧市長要思考如何保護市民和學生，而捷運局也不該輕輕放下，只在風頭上臨時增派警力應付了事。