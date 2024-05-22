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社會 社會焦點 保障人權

獨／中捷3刀男穿病衣赤腳進警局　母不捨夜衝量販店採買

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲中捷揮刀的洪姓護專生，術後穿病人服赤腳被移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運昨天發生無差別殺人事件，一名就讀4年級洪姓男護專生，不明原因持刀攻擊車廂乘客，造成自己與其他2名抵抗乘客受傷。洪男本身也受傷，昨晚從醫院被帶回分局偵訊。洪母接到消息，北上台中趕到警局關心時天色已暗，見到兒子兩人抱頭痛哭，發現愛子只穿病人服還赤腳，晚上8點多心疼地急奔到2公里外量販店幫兒子採買衣服。

洪男昨日行兇時遭制伏過程中，被見義勇為民眾痛毆，右手大拇指受有撕裂傷、傷及韌帶，到林新醫院接受手術治療。晚間接近6點出院被移送到警局，但拒絕夜間偵訊後，警方將洪生再移往台中市警局刑警大隊拘留室。據悉，洪生睡好吃好，把警方準備的肉排吐司吃光。

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

據悉，洪男早在5月19日從台南搭高鐵抵達台中，再搭計程車約莫在晚間7點入住汽車旅館，在汽車旅館住了2天，直到21日上午10時39分退房，搭乘計程車至水安宮捷運站犯案。

警方第一時間通知洪男母親時，洪母不知道兒子跑到台中犯案，知道後情緒激動落淚，趕到台中抵達分局，見到兒子僅穿病人服還赤腳，兩人抱頭痛哭，又急忙衝到附近的量販店幫兒子買衣服穿。

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