中捷2傷者情況穩定！長髮哥能自由活動了　醫曝：臉上一定會留疤

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中捷運21日爆發隨機砍人案，其中「長髮哥」27歲許男挺身而出，在車廂內與20歲洪嫌肉身搏鬥，因此臉部中刀送醫、另17歲的呂姓高中生也身中多刀重傷，2人均送醫搶救。林新醫院副院長黃永鎮今(23日)說明，表示2人傷勢均穩定恢復中，長髮哥已經可以在病房自由活動，但臉上的傷口太大，癒合後一定會留疤；而高中生則是會喊痛，醫師已給予止痛藥緩解。

▲中捷砍人案，長髮哥英勇與洪嫌肉搏，左臉留下長達9公分的刀傷。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

20歲的洪嫌21日在中捷上持刀砍人，導致挺身肉搏的長髮哥許男左臉有長達9公分的傷口，除傷到肌肉外，顴骨弓也有斷裂，另上下唇各有2.5公分刀傷；而17歲的呂姓高中生傷勢較重，右肩有一個12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折、右胸有10公分傷口，肋骨第3根斷裂、右上背則有8公分傷口。

黃永鎮今早說明2人情況，表示上午訪視後2人狀況一切良好，傷口都沒有感染跡象，各方面穩定，長髮哥已經可以在病房自由活動，若順利的話預計下周就可以出院；但黃永鎮表示，長髮哥因臉上的傷口太大，即便癒合後未來也一定會留疤，只能等傷口好了以後，再安排以雷射方式減少疤痕，這需要等傷口癒合後才能進行評估。

黃永鎮說，呂姓高中生現在也可在病床上起身，意識清楚、狀況良好，都在穩定恢復中，只是高中生有表示感覺疼痛，醫師有給予止痛藥緩解；由於少年有3處傷口、2處骨折，要等下周評估疼痛程度、以及適不適合在家休養，才能判斷是否能出院。黃永鎮也說，目前少年情緒看起來很穩定，家屬也都陪在身邊，心理狀況平順，一切都在往好的方向發展。

▼台中林新醫院副院長黃永鎮。（圖／記者白珈陽攝）