快訊／假冒「中捷長髮哥」！發簡訊尋有緣人借5萬　警逮捕27歲男

▲林嫌假冒「中捷長髮哥」發送不實詐騙簡訊，向民眾借款5萬元。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台中捷運21日爆發隨機砍人案，其中「長髮哥」27歲許男挺身而出，在車廂內與20歲洪嫌肉身搏鬥，被封為全民英雄。未料在案發後，社群網站上竟出現一張詐騙訊截圖，假冒成「長髮哥」稱跟歹徒搏鬥時掉了皮夾，央求「有緣人」借5萬元。刑事局警方介入偵辦後，今火速將涉案的林男(27歲)逮捕，林則稱「想引起社會關注」，全案依社維法送辦。

警方調查，在中捷砍人案爆發後，社群網路隨即流傳一張簡訊截圖，有人假冒成長髮哥，表示「我現在人在醫院，急需用錢，由於跟歹徒搏鬥的時候皮夾掉了，只能找有緣人借錢，只需要5萬塊錢。等我台積電解套的時候，再將股息還給你，感謝你！」隨後還附上匯款帳戶。

由於文案跟進時事，還寫得活靈活現，立即在網路上引起轉傳。刑事局警方獲悉後，主種介入偵辦，並成立專案小組溯源追查，發現該簡訊截圖最早源於網路論壇「股市○○同學會」使用者「台股兩萬○○○」，於21日晚間6時11分貼文，稱「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎（誤，現在詐騙集團的手腳是越越快了，他也不跟我說一下他多少錢才解套，我怎麼知道什麼時候才能拿到錢」，及冒名「中捷長髮男」之簡訊截圖。

▲林嫌最早於網路論壇「股市○○同學會」中PO出該則簡訊截圖。（圖／記者張君豪翻攝）

經查該文係由某財經資訊股份有公司之林姓員工(27歲)，於該公司之網路論壇自行創建帳號「台股兩萬○○○」，並製作「偽冒中捷長髮男找其借錢」之不實簡訊圖文。刑事局通知林姓員工到案明後，林姓員工對其行為坦承不諱，對於張貼不實訊息至論壇，導致廣大網友以訛傳訛，感到非常後悔，惟其表示用意為引發社會關注，並提醒社會大眾勿遭類似手法詐騙。該貼文引發社會議論後，林姓員工即自行刪文，並利用論壇管理員的權限，將該帳號刪除。

警方指出，林嫌為增加網路流量及話題性，利用中捷砍人案自行製作虛偽內容，並非詐騙集團發送之簡訊，且簡訊內容之戶已馬賽克隱碼，未有民眾受騙匯款。林姓犯嫌散布不實訊息至網路論壇，而造成民眾恐慌，有違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公安寧者」之虞，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，刑事局將移由轄區警分局報請法院裁處。