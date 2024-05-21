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社會 社會焦點 保障人權

中刀怎麼辦？急診醫強調「別拔刀子」　小心休克前6症狀

（圖／翻攝自黑豪家族）

▲20歲洪姓男子（左圖穿棕色衣服者）在中捷車廂持刀砍人，現場民眾紛紛赤手空拳或拿雨傘合力壓制歹徒。（圖／翻攝自黑豪家族）

圖文／CTWANT提供

台中捷運於21日驚傳砍人事件，20歲洪姓男子持刀在車廂內對其他乘客揮舞，最後造成3人受傷的慘劇。而振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學則表示，如果民眾真的不幸中刀，尤其是頸部，絕對不要拔出刀子，應盡速就醫。

根據媒體報導指出，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學受訪時表示，如果人體的大血管，像是動脈的部分遭到砍傷的話，血液會以非常快的速度流失，傷者有可能因此進入休克狀態。

面對此情況，田知學醫師表示，過往都會建議民眾直接加壓止血點的方式進行止血，但考量會有操作錯誤的可能，因此他建議民眾，看到哪裡噴血，就直接以乾淨的紗布、毛巾直接壓在噴血處，減少傷者因大量失血進入到休克的機率。

而如果傷者進入到休克狀態的話，在此之前會出現四肢蒼白、冰冷、爆汗、心跳快、呼吸急促、意識慢慢模糊等症狀，田知學醫師提醒，這時候應該是要讓傷者休息，而非像影劇作品中那樣不斷拍打傷者讓其恢復精神。

如果導致傷者受傷的穿刺物（比如刀械）還在傷者身上的話，田知學醫師則建議，千萬不要拔出來，應當要交由專業的醫護人員處理，尤其是頸部的穿刺傷，這部分連醫師都不會在現場處理，盡速就醫才是最佳解。而民眾可以留意穿刺物的角度，以布或毛巾進行固定，同時也不要隨意移動傷者，避免發生二度傷害的可能。

田知學醫師也提到，有民眾會採用止血帶進行止血，但如操作不當的話，使用止血帶有可能發生截肢的情形，因此建議民眾應使用其他方式進行止血，非到萬不得已的時刻，才使用止血帶。

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