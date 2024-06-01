馬朝旭見坎貝爾：美若希望台海和平　就應兌現不支持台獨承諾

▲馬朝旭與坎貝爾會談。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸副外長馬朝旭5月30日在華盛頓與美國常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）進行了會談，兩人在會中談及台灣問題，馬朝旭強調，台灣問題是中美關係不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題，「美方如果真的希望台海和平穩定，就應兌現不支持台獨的承諾。」

馬朝旭在會後的媒體吹風會上提到，他坎貝爾圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題廣泛、深入地交換了意見，雙方會談是坦誠、建設性的。

馬朝旭指出，中國致力於穩定發展中美關係，但同時堅定維護主權安全與發展利益。一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益行不通也辦不到，「以競爭之名搞零和博弈沒有出路。遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。」

馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。 「台獨」與台海和平水火不容，「賴清德頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖『倚外謀獨』『以武謀獨』，充分暴露了他的『台獨』本性。」

馬朝旭說，台灣是中國的台灣，中國統一是不可阻擋的歷史大勢。 「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗，「美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持『台獨』的承諾。」

馬朝旭還說，中方要求美方停止抹黑施壓，停止鼓動陣營對抗，為烏克蘭危機的解決發揮建設性作用。中國也針對南海、經貿科技、美國「印太戰略」等問題顯示了嚴正關切和立場，就中東、朝鮮半島核問題等地區熱點問題同美方交換了意見。