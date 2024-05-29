台鐵板橋站商場由環球購物中心續營　冠誠拿下6年延約

▲環球購物中心取得板橋站商場經營延約6年。（資料示意圖／記者賴志昶攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵板橋車站商場由環球購物中心子公司冠誠生活公司營運，契約將於114年3月底屆期，經台鐵依促參法及契約評定，冠誠符合優先議約資格，拿下6年延約，將可營運到120年3月底。

「板橋車站促參商場促進民間參與整建營運案」是Global Mall環球購物中心與台鐵合作的首間車站型購物中心，具五鐵共構優勢，2010年開幕，商場包括B1、1樓、2樓、24樓及25樓，佔地超過7000坪。

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由於板橋車站促參商場案原契約年期為16年，契約將於114年3月底屆期，台鐵公司依促參法及契約相關規定，按冠誠公司歷年營運績效評定，其符合優先定約申請資格，台鐵公司昨(28日)也與冠誠公司完成契約簽約及公證作業，定約期間為期6年。

台鐵公司表示，冠誠公司多年營運下，板橋車站已成新板特區商圈便利生活中心，特別鎖定通勤上班族、商務客及周遭社區住戶，提供便利快速餐飲或所需用品服務，以及到站就到店，各式日常生活所需，包括料理教室、舒壓按摩、戶外餐廳、生活雜貨一站滿足，更有多家餐廳為全台首店或新北首店，人潮及業績穩定成長。

台鐵公司表示，台鐵今年1月1日改制國營公司後，積極推動促參案或土地開發案，目前正推動鳳山車站開發大樓ROT案，下半年持續推動高雄車站商業大樓、台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明街及高雄市自立路等土地開發案，期能如板橋車站，透過車站及周邊土地開發，提升都市機能，帶動周邊經濟活動興起，成區域生活、經濟及商業中心。