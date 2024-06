美前第一夫人蜜雪兒母親辭世　享壽86歲　歐巴馬首發聲

▲蜜雪兒歐巴馬的母親瑪麗安羅賓遜5月31日過世,享壽86歲。(圖/barackobama.medium.com)



文/中央社

根據美國前總統歐巴馬與羅賓遜家族發表的聲明,前第一夫人蜜雪兒.歐巴馬(Michelle Obama)的母親瑪麗安.羅賓遜(Marian Robinson)過世,享壽86歲。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,歐巴馬、蜜雪兒.歐巴馬與克萊格.羅賓遜(Craig Robinson)、凱莉.羅賓遜(Kelly Robinson)以及他們的小孩在聲明中說:「身為許多人的姊妹、阿姨、表姊妹、鄰居和朋友,她受到無數人的喜愛,溢於言表,他們的生活因為她的存在而變得更好。」

歐巴馬與羅賓遜家族在聲明中表示:「她今天早上安詳離世,而現在,我們都不確定沒有她,我們將如何往前走。」

蜜雪兒.歐巴馬在社群媒體上發文表示:「我的母親瑪麗安.羅賓遜是我的靠山,在我需要時,她總是在我身邊。她是我們整個家族的堅實後盾,我們今天深感悲痛地通知大家她過世了。」

