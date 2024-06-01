週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

▲馬力斯颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面＋南海水氣，全台各地都會有雷雨發生機率；明天至下週一鋒面＋馬力斯颱風也會有明顯雨勢。明天降溫轉涼，第2號颱風「馬力斯」登陸廣東，將會減弱為熱帶低壓轉為鋒面帶上的氣旋。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(1)日鋒面接近、配合南海水氣，各地將先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；明(2)日至下週一(3日)清晨、鋒面挾「馬力斯」殘餘水氣通過，各地有局部陣雨或雷雨，明日氣溫明顯下降、天氣轉涼。週末至下週一晨有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)致災。今日各地區氣溫：北部23至31度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至33度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天鋒面＋南海水氣，全台各地都會有雷雨發生機率。

下週一白天起至週二(3至4日)鋒面南移至巴士海峽，台灣轉晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率；下週一清晨仍很涼、白天起氣溫將逐日漸升。下週三至五(5至7日)水氣增多，偶有局部短暫陣雨，午後範圍稍擴大。

第2號颱風「馬力斯」，登陸廣東，受地形破壞，將迅速減弱為「熱帶低壓」，並再轉變為鋒面帶上的氣旋。今(1日)晨台灣上空雲層仍鬆散(右圖)，伴隨零星少量飄雨。