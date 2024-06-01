短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

▲鋒面報到，今明兩天各地有降雨機會。（圖／林老師氣象站臉書）

記者李姿慧／台北報導

短命颱「馬力斯」預計今天(1日)減弱為熱帶性低氣壓，併入鋒面，後援水氣充沛，氣象專家林得恩表示，鋒面報到，影響今、明2天！各地有降雨機會，中部以北、東北部和各地山區有局部大雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」表示，今日受鋒面影響，環境大氣不穩定，西半部及東北部地區都有局部短暫陣雨或雷雨的機會，花蓮、台東地區則為多雲，要留意午後對流發展旺盛，各地都有雷陣雨的機會，且雨勢增大。

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林得恩指出，短命的馬力斯颱風，今天就會掛掉，減弱為熱帶性低氣壓，再併入到鋒面雲系內。要注意的是，後援的水氣供輸相當充沛，一整天的降雨機率都高，尤其是，中部以北、東北部地區及各山區都有局部大雨發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用。

至於氣溫方面，林得恩說明，沒下雨時，各地感受又悶又熱，北部及東半部高溫在攝氏30至33度，中南部則上探攝氏33至36度；降溫要等明天較為顯著。

氣象署表示，今、明兩天鋒面或低壓影響，今日台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部地區、各地山區及金門、馬祖並有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，明日西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率；明日北部及東北部天氣稍轉涼。