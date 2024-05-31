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明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

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▲馬力斯颱風減弱後，殘留水氣將併入梅雨鋒面，周日各地有大雨或局部豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「馬力斯」輕颱今天下午2點生成，預計明天(1日)登陸大陸廣東，隨後強度減弱預計周日出海後，殘留水氣將併入鋒面，周日通過台灣，將帶來劇烈雨勢，各地有大雨或局部豪雨，未來一周都將受鋒面影響。

中央氣象署預報員張承傳表示，今年第2號颱風「馬力斯」今天下午2點生成，距離位台灣鵝鑾鼻西南西方930公里海面，未來將偏北轉北北東移動，預計明天凌晨登陸廣東，登陸之後強度就會減弱，對台灣沒有直接影響，預計周日出海，不過強度減弱後，水氣將併入鋒面，周日將對台灣帶來較大雨勢。

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張承傳進一步說明，明天受鋒面影響，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨會更明顯，其他地區也有午後雷陣雨，中部以北、東北部跟其他山區有局部大雨。周日持續鋒面影響，將有中小尺度對流系統，周日天氣更不穩定，西半部、東北部有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，各地都有大雨或局部豪雨機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周一鋒面移至巴士海峽，張承傳表示，各地仍有降雨機會，不過雨勢將較為緩和，中南部及東南部有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨；下周二、下周三兩天鋒面仍停留巴士海峽，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫陣雨。

下周四、下周五鋒面減弱，不過張承傳指出，因水氣仍多，降雨範圍會再擴大，中部以北有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，氣象署表示，周日降雨明顯，隨後東北風南下，下周一、下周二甚至下周三因鋒面仍位於巴士海峽，東北風影響下，北台灣天氣轉涼，白天舒適，高溫約27度，不過中南部仍有30到31度。

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