恆大證券詐欺！許家印遭「頂格罰款」2億元　終身證券市場禁入

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證監會31日公布恆大地產證券詐欺案的行政處罰決定，對恆大地產責令改正、給予警告併罰款41.75億元人民幣（約177億元新台幣），對恆大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元（約2億元新台幣）並採取終身證券市場禁入措施。

大陸證監會認定，2019年至2020年期間，恆大地產通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時，恆大地產還存在未按期披露定期報告、未按規定披露重大訴訟仲裁、未按規定披露未能清償到期債務情況等行為。

證監會強調，依法對恆大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其訊息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恆大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一。

證監會說，交易所債券市場作為企業直接融資的重要渠道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場約束方面發揮重要作用，「債券發行人在享受融資便利的同時，應當切實增強法治意識和投資者保護意識。」

證監會還說，將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，堅決做到監管執法「長牙帶刺」、有稜有角，強本強基、嚴監嚴管，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。