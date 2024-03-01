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碧桂園從債務違約到清算申請　恐步上恆大後塵

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

身陷債務危機的中國房地產開發商碧桂園遭債權人向香港法院提出清算申請，市場擔憂碧桂園可能步上恆大的後塵，令本就不振的中國房地產市場與經濟情勢再遭受重創。

碧桂園在香港證券交易所發公告指出，香港「永恒信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約港幣16億元（約合新台幣64億元），於27日向香港高等法院提出針對碧桂園的清算。

據美國之音、路透社報導，雖然債權人才剛對碧桂園提出清算，後續流程可能還需一段時間，然而似曾相識的情景，不免令人擔憂碧桂園將步上另一個房地產開發商恆大被裁定清算的後塵。

恆大的清算爭議始於2022年6月24日，當時恆大的債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，隨後於同年9月5日、9月8日、11月28日，以及2023年3月20日、7月31日、10月30日與12月4日，數度宣布延後，法院最終於2024年1月29日裁定進入清算程序。

報導引述新加坡債券研究公司CreditSights的分析師Nicholas Chen分析，債權人藉由提出清算申請，向違約的開發商「施加壓力」，要求制定有意義的重組計畫，否則將面臨被清算的風險，「如果碧桂園遭到清算，鑑於境外債券持有者的結構性從屬地位以及開發商的大部分資產都在中國境內，懷疑境外債權人可能無法收回多少收益。」

事實上，在境外債權人的壓力之下，加上規模達110億美元的海外債務已經被視為違約，碧桂園近期債務重整的進程在最近幾週有明顯加速。如果清算申請讓部分債權人打消和解的想法，那麼勢必將大幅造成碧桂園債務重整的困難。

據報導，碧桂園已聘請會計師事務所KPMG和盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP）為顧問，檢查資本結構和流動性狀況，並制定「整體解決」的方案。

另據，碧桂園發布的公告中強調，「各方堅信，清算是各方皆輸的結果」。將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通，以尋求最優解決方案。

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碧桂園恆大房地產永恒信貸有限公司中國房市

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