恆大汽車證實可能被出售　資金短缺「工廠年初就已停產」

▲恆大汽車資金短缺，工廠年初就已經停工。（圖／翻攝恆馳微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陷入債務危機的中國恆大27日發出公告，稱已與獨立第三方訂立不具約束力的條款書，可能就買賣恆大汽車股份訂立最終買賣協議。恆大汽車也坦言，目前資金嚴重短缺，天津工廠從年初就已經停產，至今尚未恢復生產。

中國恆大在公告中提到，中國恒大合共持有近63.5億股恒大汽車，佔全部已發行股份的約58.5%。若最終訂立買賣協議，恒大汽車29%股份，即約31.4億股股份將即時被收購；其餘約32億股或約29.5%股份，潛在買家則可在一定限期內，決定是否行使選擇權。

中國恆大指出，潛在交易尚待進行進一步盡職調查，以及買賣協議獲得簽署後作實，並受限於該協議的條款及條件，故潛在交易可能會或可能不會進行。

▼恆大創辦人許家印。（圖／CFP）



恆大汽車也發出了公告，稱清盤中的母公司中國恒大與獨立第三方訂立條款書，恒大計劃悉售全數近63.5億股恒大汽車股份，佔全部已發行股份約58.5%。

恆大汽車指出，若最終訂立買賣協議，恒大汽車29%股份，即約31.4億股股份將即時被收購；其餘約32億股或約29.5%股份，潛在買家則可在一定限期內，決定是否行使選擇權。若按恒大汽車停牌前報0.38元計算，涉及股份市值約為24.1億元。

恆大汽車說，條款書提及訂立一份授信協議，潛在買家將向公司提供信貸額，以資助公司持續經營及發展電動汽車業務。

恆大汽車還說，目前資金嚴重短缺，旗下天津工廠自今年初以來已不再生產作業，至今尚未恢復生產。