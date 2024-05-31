行人地獄加劇！第1季奪119人命　汽機車不停讓致死飆2.2倍

▲今年第1季不停讓行人導致死亡件數飆2.2倍。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（31日）公布今年首季交通事故，1到3月行人死亡119人，比去年同期增15.5%，今年3月行人死亡達36人，較去年同期大增2成，其中汽機車不停讓行人1到3月死亡24人，重罰後反比去年同期11人飆升2.2倍，交通部表示，行人死亡降低未達標縣市有13個，坦言國人停讓行人習慣還沒養成，將請警方加強執法。

交通部今召開道安記者會，公布最新統計資料，根據統計，今年3月單月道路交通事故3萬2130件，比去年同期減少4232件，降11.6%；造成234人死亡，比去年同期減少51人死亡，降17.9%；4萬2787人受傷，比去年同期減少5978人，降12.3%。不過機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡36人，比去年同期增加6人，成長20%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，今年1月至3月，道路交通事故9萬7436件，比去年同期減少5.4%，造成772人死亡，比去年同期減少39人，降低4.8%，另受傷13萬0364人受傷(比去年同期減少7,960人，-5.6%)。機車、高齡者、酒駕、兒少均減少，但行人死亡人數為119人，較去年同期增加16人，成長15.5%。

交通部路政及道安司副司長蔡書彬坦言，與目標值比較，今年1月到3月之30日死亡人數累計772人，未達降至759人的目標，降幅未達5%；另未達標之縣市有11個，分別為桃園市、台中市、高雄市、新竹市、嘉義市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及國道，其中增加較多之縣市為台中市、新竹市各增加12人、國道增加11人。

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

另行人死亡人數未達標之縣市計有13個，分別為桃園市、台中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣及澎湖縣，其中增加較多之縣市為新竹市增加11人、台中市增加9人。

根據交通部分析，113年1-3月行人事故分析，行人死亡以第二當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4-8時，與傍晚18-20時。肇因部分路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。

交通部簡任技正劉俐良表示，行人死亡中，去年汽機車未禮讓行人導致死亡人數，1到3月有11人，今年1到3月汽機車未禮讓行人導致行人死亡有24人，坦言有增加。

劉俐良分析，去年初未停讓行人問題普遍受到各界重視及媒體報導，民眾行為相對較為謹慎遵守規定，後續又有5月大執法及6月修法 ，但可能部分民眾尚未養成停讓行人的習慣，時間一久又所恢復，以致死亡人數有上升情形，交通部會請警政署加強執法外，交通部也會加強宣導。

由於路段行人死亡不少是因為行人闖行馬路，交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯表示，目前行人闖紅燈或未依照標誌標線過馬路，可開罰500元，罰則檢討將持續滾動評估，另警方除持續對汽機車不停讓行人加強取締外，也同步取締行人違規。

▲交通部說明今年1月到3月交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

交通部表示，目前已積極推動各項防制措施，工程面向部分，交通部刻正就公路路線設計規範及交通工程規範等2項規範進行檢討，將與內政部市區道路附屬工程設計規範規定密切扣合，打造以人為本道路環境；實質工程部分，交通部公路局除持續與內政部國土管理署共同推動「永續提升人行安全計畫」，協助地方政府辦理行人設施改善作業外，啟動「省道路口安全改善計畫」，2年內完成2萬9208處省道路口盤點及改善。

蔡書彬指出，行人專用及早開時相截至113年5月24日止已設置4658處，較112年底增加567處，六都以桃園市增加146處最多，其次為台北市增加143處；非六都以新竹市增加24處最多，其次為苗栗縣增加19處。另5月21日交通部函請各縣市配合清晨閃光號誌路口改為三色號誌。此外，對用路人違規宣教部分，持續加強車輛停讓行人及行人勿違規穿越道路宣導，並請警政署加強執法，期望藉由各項改善措施，有效降低行人事故。