美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

圖文/鏡週刊

5月27日是美國的陣亡將士紀念日(Memorial Day),上週末,華盛頓特區舉辦了一系列相關活動。在此期間,美國海軍著名的藍天使特技飛行隊在長島(Long Island)進行表演時,有人意外拍到一架不明飛行物(UFO)快速掠過,該事件的影片迅速在網上傳播。

根據《New York Post》報導,27日是悼念陣亡美軍官兵的紀念日,美國華府在25至26日於長島舉行了貝斯佩吉飛行表演秀(The Bethpage Air Show),由美國海軍藍天使特技飛行隊(Blue Angels)表演。然而,在一架F/A-18「大黃蜂」戰機飛越瓊斯海灘時,有目擊者拍到一個不明飛行體從戰機上方飛過,該物體僅在鏡頭中閃現約1毫秒。

▲藍天使特技飛行隊在長島(Long Island)進行表演時,有民眾拍到一架不明飛行物(UFO)快速掠過。(翻攝X@SkyFireNews)

美國國家UFO報告中心正在調查這次的不明空中現象(UAP,取代UFO的新術語)。初步發現顯示,該不明飛行物當時位於約36,500至41,000英尺(約11至12公里)的高度,且速度極快,沒有留下任何痕跡。目前,該中心尚未確定其真實身份。

近年來,目擊不明飛行物的事件激增。今年3月間,一名飛機乘客在飛往拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的途中,目睹一個不明飛行物在紐約市上空飛行。去年也發生了至少30起目擊事件,較2022年增加7%。據統計顯示2023年目擊事件以加州最多,達440起。

不明飛行物(UFO),又稱未確認飛行物,是指在天空中飛行或懸浮的物體,其來源和性質不明。只要觀察者無法辨認其來源或性質的空中物體,都可以稱為UFO。許多人認為UFO是來自外星文明的高科技飛行器,或是不明飛行物的一種。公眾對UFO的性質和來源眾說紛紜,有人認為它們是來自其他星球的太空船,也有人認為它們只是一些自然現象、人造軍事飛碟或惡作劇。

儘管許多不明飛行物照片被專家鑑定為騙局或誤認,是飛機、鳥類、火箭或相機故障等因素造成的。然而,諸如鳳凰城光點事件和華盛頓不明飛行物事件等目擊案例,至今仍無法用現有科學知識解釋,仍然是懸案。

