美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

▲美國華府近日有民眾目擊不明飛行物體現身特技飛行隊表演，當局目前調查中。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

5月27日是美國的陣亡將士紀念日（Memorial Day），上週末，華盛頓特區舉辦了一系列相關活動。在此期間，美國海軍著名的藍天使特技飛行隊在長島（Long Island）進行表演時，有人意外拍到一架不明飛行物（UFO）快速掠過，該事件的影片迅速在網上傳播。

根據《New York Post》報導，27日是悼念陣亡美軍官兵的紀念日，美國華府在25至26日於長島舉行了貝斯佩吉飛行表演秀（The Bethpage Air Show），由美國海軍藍天使特技飛行隊（Blue Angels）表演。然而，在一架F/A-18「大黃蜂」戰機飛越瓊斯海灘時，有目擊者拍到一個不明飛行體從戰機上方飛過，該物體僅在鏡頭中閃現約1毫秒。

▲藍天使特技飛行隊在長島（Long Island）進行表演時，有民眾拍到一架不明飛行物（UFO）快速掠過。（翻攝X@SkyFireNews）

美國國家UFO報告中心正在調查這次的不明空中現象（UAP，取代UFO的新術語）。初步發現顯示，該不明飛行物當時位於約36,500至41,000英尺（約11至12公里）的高度，且速度極快，沒有留下任何痕跡。目前，該中心尚未確定其真實身份。

近年來，目擊不明飛行物的事件激增。今年3月間，一名飛機乘客在飛往拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）的途中，目睹一個不明飛行物在紐約市上空飛行。去年也發生了至少30起目擊事件，較2022年增加7％。據統計顯示2023年目擊事件以加州最多，達440起。

不明飛行物（UFO），又稱未確認飛行物，是指在天空中飛行或懸浮的物體，其來源和性質不明。只要觀察者無法辨認其來源或性質的空中物體，都可以稱為UFO。許多人認為UFO是來自外星文明的高科技飛行器，或是不明飛行物的一種。公眾對UFO的性質和來源眾說紛紜，有人認為它們是來自其他星球的太空船，也有人認為它們只是一些自然現象、人造軍事飛碟或惡作劇。

儘管許多不明飛行物照片被專家鑑定為騙局或誤認，是飛機、鳥類、火箭或相機故障等因素造成的。然而，諸如鳳凰城光點事件和華盛頓不明飛行物事件等目擊案例，至今仍無法用現有科學知識解釋，仍然是懸案。

Alleged UFO spotted during Blue Angels air show over New York beach! pic.twitter.com/YwEHfmaC12 — Sky Fire News! (@SkyFireNews) May 29, 2024



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