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補教老狼性侵猥褻10國中少女　「家有老母」聲請停押被打臉

▲彰化戴姓補教名師涉強制性交罪嫌遭到羈押。（資料圖／民眾提供）

▲彰化戴姓補教名師涉強制性交罪嫌遭到羈押。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名戴姓補教名師， 10多年前對10名國中女學生性侵、猥褻，被依涉加重強制性交罪嫌起訴，案發後羈押至今已超過10月，近日向院方提出要返家尋找有利證據、有心絞痛、血壓高、家中有老母等等理由聲請具保停羈，法官調查，被告僅因高膽固醇血症及心絞痛看診，再加上仍否認犯行，且審理時也沒有請求調查證據，將聲請駁回。

戴師曾於2017年，見一名女學生駝背，藉矯正姿勢伸狼手襲胸長達1分鐘，校方認定猥褻屬實，由教評會解聘，彰化地院依妨害性自主罪判刑2年。

戴師於2003年至2016年間在溪湖鎮某間國中任教，又在自家開設數學家教班及課輔班，當年被他染指多年的1名女學生，聽到戴師又重執教鞭，2023年7月間前往分局報案，共有10名當年就讀國中女學生同樣受到侵害，以藉口看胸部發育狀況，強扯拉開女學生內衣，駝背要幫矯正姿勢用口襲胸、跟女學生說坐太久屁股會變形、摸胸部消除乳房堆積、進而強制猥褻、強制性交等等。案件爆發後，戴便遭羈押進入看守所、今年2月10日起延長羈押2月、4月10日起再延長羈押2月，全案於7月30日宣判。

▲彰化戴姓補教名師涉強制性交罪嫌遭到羈押。（資料圖／民眾提供）

近日戴向法院提出「具保停羈」聲請，認為證人到庭詰問明確，並已請員警至被告居所繪製平面圖及拍照，已無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

戴主張他現已年近60歲，且患有慢性病、高血壓等疾病，需長期服用藥物控制，2年前接受心導管檢查，現又因身體不適住進療養房，血壓多次皆高達155上下，不宜繼續羈押。且家中有高齡80多歲老母親急需照護，不僅無逃亡能力，亦無逃亡可能。

戴主張，自偵查起羈押已10月，須返家尋找並提出有利於己的證據資料，也保證不會與告訴人或被害人等人有任何接觸，否則願再被羈押。另外，法官調查戴身體狀況，自2023年7月15日新收入所，迄今因高膽固醇血症及心絞痛到門診定期就醫取藥18次，無戒送外醫及住院紀錄，沒有非保外治療顯難痊癒的情形、於4月23日審理時也稱「並無證據請求調查」。

法官考量本案已定於7月30日宣判，為了確保日後審判或執行順利進行，有繼續羈押的必要，本案為涉加重強制性交罪之最輕本刑為7年有期徒刑，因此駁回其聲請。

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