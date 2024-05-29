媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事「侵犯她女兒」

▲彰化一名媽媽帶著女兒到摩鐵性交易，沒想到害女兒遭到恩客侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名媽媽小梨（化名）先前與男子阿德（化名）相約性交易，期間帶著年幼的女兒到場，豈料阿德與小梨性交易完畢後，竟轉頭侵犯幼女，且兩度動手逞慾。台中高分院審理後，給予阿德緩刑處分，並且需要提供60小時義務勞動服務、接受法治教育課8場，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德先前透過交友軟體，認識了小梨，2人2023年7月間，期間小梨帶著年幼的女兒赴約。阿德先載著小梨母女到遊樂園玩，隔天凌晨才到汽車旅館開房、與小梨發生性關係。

豈料阿德完事以後，竟伸手對小梨的幼女做出猥褻行為。退了房以後，阿德載著小梨母女回到碰面的地方，並且讓小梨單獨下車、騎機車返家，他則載著小梨的幼女，在後方跟隨，到了小梨家時，阿德又趁著小梨幼女尚未下車之際，動手侵犯了對方，2度伸狼爪逞慾。

▲阿德與小梨發生完性關係，轉頭竟侵犯了小梨的女兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



由於犯罪事證明確，阿德一審被依照對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判1年6月有期徒刑。阿德對此不服，提起上訴，指稱他目前已與小梨母女和解、獲得原諒，對方也願意給予緩刑，目前還在持續還款當中。

阿德同時也附上悔過書，指稱自幼家貧、無法升學，只能在工地賺錢，後來又因為摔傷，導致右半邊手腳萎縮、行動不便，難以結交朋友與女友，內心相當自卑、不平衡，才因此犯下大錯，目前已深感悔悟，對小梨母女深感抱歉，希望能夠給予緩刑。

台中高分院審理後，判阿德緩刑5年，期間交付保護管束，並應依照調解筆錄內容支付損害賠償，也要向指定的政府機關、機構、行政法人等符合公益目的的團體，提供60小時的義務勞動服務，並接受8場次的法治教育課，全案仍可上訴。