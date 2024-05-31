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大立光侵權案首開庭！德商負責人親出庭　三大質疑表達沉重抗議

▲▼大立光遭控侵權軟體今日首度開庭，德商負責人親出庭發聲控訴，自己公司遭受巨大損失，期待公平正義能伸張。（圖／記者許權毅攝）

▲大立光遭控侵權軟體今日首度開庭，德商負責人親出庭發聲控訴，自己公司遭受巨大損失，期待公平正義能伸張。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

媒體爆料光學鏡頭大廠大立光（3008）遭德商MVTec公司控訴侵權，擅自重製該公司獨家光學校正軟體，案經提告後，中檢4月依違反《著作權法》及詐欺等罪，將大立光公司及研發總處長、課長與工程師等10人起訴。今(31日)本案首度開庭，德商MVTec負責人Olaf Munkelt親自來台出庭，希望表達最沉重的抗議，並期待台灣司法能讓公平、正義得到伸張。

針對本案，大立光日前回應，公司於2023年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議，自獲知此事件起，即主動聯繫此事件外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為；至於公司及涉案員工遭地檢署起訴部分，於日後審理過程亦將一本真摯負責之態度，協助司法機關還原此事件全貌，捍衛公司及員工權益，以還公司及涉案員工清白。

今台中地院首度開庭審理本案，德商MVTec負責人Olaf親自來台出庭，並在法庭外發表聲明，強調「HALCON」軟體是遭到大立光公司及其內部主管與員工的共同侵權，在完全違背MVTec 公司授權、未經MVTec 公司同意的情況下，惡意、大量把違法破解的「HALCON」軟體安裝在大立光公司的電腦中，然後大立光公司再利用這些犯罪成果來製作產品，提供給包括蘋果公司、韓國三星在內的世界知名客戶，以便大立光公司賺取高額利益，讓這些世界知名客戶在不知情的情況下使用了侵權製造的零件，「我們認為這是不公不義的行為。」

▲▼大立光遭控侵權軟體今日首度開庭，德商負責人親出庭發聲控訴，自己公司遭受巨大損失，期待公平正義能伸張。（圖／記者許權毅攝）

Olaf提出三大質疑，第一、為什麼不能知道自己被害的詳情、數量與金額？第二、台灣的司法機關為什麼要把卷宗藏起來不讓MVTec 公司知道？家裡遭小偷了為什麼不能知道被偷多少東西？第三、為什麼在罪證如此明確的情況下，台灣的司法機關優先謹慎考慮的竟然不是讓真相完整呈現、幫助受害人MVTec 公司維護權益爭取賠償，為什麼竟然是刻意去保護加害人以及享受犯罪成果的大立光公司，聲稱犯罪成果是大立光公司的機密，然後就把卷宗藏起來、對受害人MVTec 公司隱瞞加害人犯罪的完整真相？

Olaf強調他公司在台灣遭受的一切待遇，無論是被台灣廠商及人員侵權的經過，或是台灣司法機關後續的處理行為，這些案例，都應該提供給全世界一切想要、已經、未來可能跟台灣廠商做生意的企業們好好參考，世界各地的廠商甚至世界各國的政府，都應該從MVTec 公司的案例中學到經驗，瞭解外國人在台灣可能面臨的各種處境及待遇。

不過受訪時Olaf表示，MVTec公司仍然願意和大立光公司進行協商，「我們仍然希望本起事件有和平落幕的可能；但是，我們認為，公平協商的前提應該是資訊對等、充分揭露。如果其中一方受到台灣司法的特別優待、竟然可以把卷宗藏起來不讓對方知道真相，請問我們如何能夠期待雙方達成平等的對話與公平的協議？ 」

▲▼大立光遭控侵權軟體今日首度開庭，德商負責人親出庭發聲控訴，自己公司遭受巨大損失，期待公平正義能伸張。（圖／記者許權毅攝）

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