驚險過程曝！英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市親民路昨（29日）清晨發生住宅火警，一名賴姓老翁受困火場，興華中學高2角力隊選手林雅各在附近超商買早餐時，聽見老翁求救的敲打聲響，奮不顧身接連6度衝入火場，成功救出賴姓老翁，2人都因吸入濃煙嗆傷，目前住院接受高壓氧治療。苗栗縣長鍾東錦預定下午前往慰問、探視2人。

▲興華高中角力隊選手林雅各英勇6度衝火場救出老翁。（圖／興華高中提供）

苗栗縣政府消防局指出，昨天清晨4點43分獲報頭份市親民路發生住宅火警，指派數輛消防人車前往救援，到場後在屋外發現林雅各、賴姓屋主（70歲）都有吸入濃煙嗆傷，陸續送往為恭醫院急救，火勢在清晨5點多撲滅，起火原因初步調查應是廚房炊事不慎引發。

▲ 興華高中角力隊選手林雅各英勇6度衝火場救出老翁，圖為消防局救災情形。（圖／苗栗縣消防局提供）

興華高中指出，林雅各為該校高中2年級角力隊選手，昨清晨4點多出門準備到學校晨訓，先到住家附近一家便利超商買早餐時，突然聞到燒焦味，發現旁邊的民宅冒出濃煙，隨即請超商店員通報119，熱心靠近察看時，聽見屋內有敲打聲。

校方說，林雅各隨即衝入屋內找人，前2次因煙霧瀰漫都沒找到老翁，第3次進入發現賴姓老翁，結果濃煙太嗆鼻又被逼退出來，林雅各不放棄努力再設法救人，直到第6次進入火場，終於將老翁背出火場脫險；但林雅各吸入不少濃煙，意識開始模糊，隱約聽見救護人員呼喚，再清醒過來已經是送到醫院急診室的事。

林雅各、賴姓老翁目前在為恭醫院接受高壓氧治療，狀況恢復穩定，住院觀察中，縣長鍾東錦獲悉林雅各英勇救人事蹟，預計今天下午4點前往醫院慰問及探視賴姓老翁。