最強高中生畢業掀搶人大戰　「231校砸4.8億獎學金」破紀錄

▲克羅薇爾獲得231所大學錄取。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國喬治亞州18歲高中生克羅薇爾（Madison Crowell）創下新紀錄！她申請數百所美國大學並被231間學校錄取，同時獲得1470萬美元（約新台幣4.8億元）獎學金。克羅薇爾最終選擇北卡羅來納州高點大學（High PointUniversity）作為人生下一階段的起點。

綜合《第一郵報》（Firstpost）、《時人》（People）報導，克羅薇爾出身人口僅6.9萬、卻有14％居民生活在貧窮線下的自由郡（Liberty Country），父母在她還是小女孩時，就規劃好女兒的升學軌跡，克羅薇爾升上中學後除奮發圖強，也跟家人公路旅行增廣見聞。

克羅薇爾就讀自由郡高中期間成績優異，還擔任學生會副會長、學生大使、校首席籃球經理、校刊年鑑總編輯，並入選啦啦隊校隊、全美優等生協會（NHS）。在結束馬拉松式的大學申請後，克羅薇爾獲得231所學校的橄欖枝，最後選擇高點大學，攻讀近年發展蓬勃的運動科學，並把目標放在物理治療博士學位。

看似預定人生勝利組的克羅薇爾透露，自己很清楚挫折的滋味，「我知道被夢想學校拒絕的感覺是什麼」，而拒絕克羅薇爾的唯3所大學為科羅拉多學院（Colorado College）、杜蘭大學（Tulane University）、北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-ChapelHill）。

克羅薇爾除認為選擇高點大學是「人生至今做的最好決定之一」，也建議其他學子「永遠保持對事情的積極態度，因為它可能會讓人不知所措」、「保持理智並有發洩的管道很重要」。

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