　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart限時2天咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族小確幸！OK mart特意祭出限時2天「咖啡買2送1」優惠，包括美式、拿鐵都有，且不限冷熱，加碼還推指定牛奶飲品像是阿華田摩卡拿鐵、焦糖奶茶等也有單杯7折好康，今（30）日趕緊衝門市開喝。

OK mart今（30）日、明（31）日連2天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」優惠，限同品項、不限冷熱；加碼至6月3日前指定牛奶飲品也可享「單杯7折」優惠，優惠品項有阿華田摩卡拿鐵、焦糖奶茶及黑糖醇奶茶。 

▲▼全家推The CHOYA梅子酷繽沙。（圖／業者提供）

▲全家推The CHOYA梅子酷繽沙。

另，全家近日則跨界找來日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」合作推出今夏最新「The CHOYA梅子酷繽沙」，選用頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒的基底冰沙，再加入蘋果丁增添咀嚼口感，清爽又消暑；除外還可加購60ML「The CHOYA至極梅酒」，直接倒入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」，夏天來一杯簡直超過癮；梅子酷繽沙售價65元，至6月25日前會員可享嚐鮮價59元，搭購The CHOYA至極梅酒則可享合購價119元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【你可能也想看】

►雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

可愛爆擊必買！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲　柔軟強韌衛生紙新體驗

【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

可愛爆擊必買！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲　柔軟強韌衛生紙新體驗

【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

消暑「CHOYA梅子冰沙」超商限定喝！　加梅酒秒變大人系調酒冰沙

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

2大外送合併恐成巨獸！工會7大訴求陳情　公平會承諾：會審慎評估

【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

台東1年開出2億交通罰單！議員批搶錢　饒慶鈴：年輕警員不受教

咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

人臉辨識系統「看到鬼」　顯示門外有560歲女！

消費熱門新聞

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

便利商店冰咖啡新招咖啡冰磚濃郁

快訊／OK mart開出1張千萬發票！

超商限時5天哈根達斯雪糕買3送3

可愛爆擊！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲

日本超夯「麥當勞家家酒」台灣也有了

耐熱無毒PE保鮮膜「大型賣場」獨家販售！

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

銷售No.1美國大廠熱銷保健品優惠

麥當勞最新「6大優惠券」來了

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

消暑CHOYA梅子冰沙超商限定喝！

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　療癒系雨傘太吸睛

更多熱門

相關新聞

狂一鍋插旗高雄義享推買一送一

狂一鍋插旗高雄義享推買一送一

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」再啟動展店模式，看好高雄當地的市場潛力與商場的集客力，第14家直營店插旗高雄義享時尚廣場，6月1日當天下午5點開始試營運，前100組客人全品項鍋物套餐買一送一。

大巨蛋職棒門票吃Buffet第2人半價

大巨蛋職棒門票吃Buffet第2人半價

消暑CHOYA梅子冰沙超商限定喝！

消暑CHOYA梅子冰沙超商限定喝！

SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕

SOGO大巨蛋9家餐廳明天搶先開幕

全台最大老先覺概念店在花蓮

全台最大老先覺概念店在花蓮

關鍵字：

美食情報美食雲OK mart咖啡優惠全家

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面