不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

▲OK mart限時2天咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族小確幸！OK mart特意祭出限時2天「咖啡買2送1」優惠，包括美式、拿鐵都有，且不限冷熱，加碼還推指定牛奶飲品像是阿華田摩卡拿鐵、焦糖奶茶等也有單杯7折好康，今（30）日趕緊衝門市開喝。

OK mart今（30）日、明（31）日連2天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」優惠，限同品項、不限冷熱；加碼至6月3日前指定牛奶飲品也可享「單杯7折」優惠，優惠品項有阿華田摩卡拿鐵、焦糖奶茶及黑糖醇奶茶。

▲全家推The CHOYA梅子酷繽沙。

另，全家近日則跨界找來日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」合作推出今夏最新「The CHOYA梅子酷繽沙」，選用頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒的基底冰沙，再加入蘋果丁增添咀嚼口感，清爽又消暑；除外還可加購60ML「The CHOYA至極梅酒」，直接倒入酷繽沙中秒變大人系「調酒酷繽沙」，夏天來一杯簡直超過癮；梅子酷繽沙售價65元，至6月25日前會員可享嚐鮮價59元，搭購The CHOYA至極梅酒則可享合購價119元。

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