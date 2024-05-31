振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

▲搭台灣好行遊花東可免費。（資料示意圖／縱管處提供）

記者李姿慧／台北報導

為振興花蓮強震後花東觀光，鼓勵民眾搭公共運輸到花東旅遊，交通部觀光署推振興優惠措施，6月1日起至12月31日，持電子票證含行動支付，搭乘台灣好行花東地區6條路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程花東地區2折優惠。

「台灣好行」為提供國內外旅客由重要場站接駁至著名觀光景點方便直捷的公車接駁服務，在花東地區有6條路線，可銜接花東縱谷與東部海岸觀光，輕鬆遊覽花東的山海之美，其中更有4條路線為郵輪式公車，可沿途下車瀏覽周邊美景，走到哪、玩到哪。

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「台灣觀巴」則是輔導旅行社經營之深度體驗主題旅遊套裝行程，少人成行，定期出發，為提供國內外旅客在臺灣的便利觀光旅遊服務，於花東地區推出12條旅遊行程，遊遍花東知名景點。

▲▼為振興花東觀光，台灣好行免費、台灣觀巴2折。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，花蓮及台東觀光產業經歷震災嚴重衝擊，期盼透過觀光振興之交通引客、自由行住宿優惠與團體旅遊補助等相關優惠措施，加速復甦花蓮及台東地區觀光產業，觀光署將持續與花東地區觀光產業及汽車客運業者，共同攜手共創大眾運輸優質服務。

另觀光署也指出，全台共有59條台灣好行路線參與半價優惠，67條台灣觀巴套裝旅遊行程2人同行1人免費，可全台走透透，更可搭乘大眾運輸到花蓮及台東旅遊。