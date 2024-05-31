賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰昨日至民眾黨團拜會時，暢談「非核家園」政策是應該堅持的價值，此外，近日諸多閣員在被問及核電議題時，也都表明一致的目標。對此，資深媒體人黃暐瀚今（31日）分析，包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝在內的閣員，都表示非核家園是明確目標，且相關法令鬆綁跟研議，至少需五年，因此，黃暐瀚預測，賴清德的第一個任期，應該不會延用核電。

黃暐瀚提到，先前和碩董事長童子賢建議續用核電的新聞出現之後，很多媒體解讀，這是在幫賴清德放風向球，看來賴政府是打算延用核電了。

不料，昨天包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝以及行政院長卓榮泰，都已經明確表示，非核家園是明確目標。

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

黃暐瀚點出，閣員們的論調表明，台灣目前不缺電，等明年核電退場之後，也不會缺電，續用核電的議題態度開放，但光是法令鬆綁跟研議，至少需要五年。

有鑑於從院長到閣員皆表明一致的非核調性，黃暐瀚認為，在賴政府是否會續用核電的這個命題上，結論就是賴清德的「第一個四年」，應該是不會延用核電了。

針對這個的走向，黃暐瀚說，政治人物提出政見，爭取選票，獲得授權（當選），執行理念，就這麼簡單。

黃暐瀚指出，在去年十月總統競選期間，賴清德還是「總統參選人」時，早已明確表示，不會在四年任內使用核電，現在說到做到，是政治人物負責任的態度。

黃暐瀚強調，如同前總統馬英九執行兩岸交流大三通也是參選政見，前總統蔡英文拒絕九二共識毫不妥協也是參選政見一樣。「選前說法，選後堅持，這是民主的機制，也是民主的過程。」