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想投資虛擬貨幣賺大錢　男衝銀行急匯150萬...警1動作讓他驚醒

▲鍾男到銀行欲滙款投資虛擬貨幣賺大錢，員警獲報趧往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

▲鍾男到銀行欲滙款投資虛擬貨幣賺大錢，員警獲報趧往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市41歲鍾姓男子聽信網友投資虛擬貨幣可賺大錢，前往銀行匯款150萬元，由於鍾男臨櫃時神情慌張，且邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異立即通報員警，經過員警及行員不斷的勸說，並以真實「假投資真詐騙」案例及要求與詐騙網友對質，對方卻早已逃之夭夭，這才讓鍾男驚醒遭到詐騙放棄滙款。

▲經員警舉案例及要求真實與詐團對質，這才讓鍾男驚覺遭詐騙。（圖／平鎮警分局提供）

▲經員警舉案例及要求真實與詐團對質，這才讓鍾男驚覺遭詐騙。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所所長鄭榮捷表示，平鎮區鍾姓男子日前在網路上結識一名自稱投資顧問的張姓男子，聲稱加密貨幣及虛擬世界是未來的趨勢，可以趁早投資虛擬幣賺取高額獲利，鍾男以為自己找到發財的方法，不疑有他準備將自己積蓄投入致富。

昨日鍾男拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的150萬全數投入，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，面對行員的關懷提問也置之不理，讓承辦的行員察覺有異，行員一邊拖延時間一邊通知警方到場協助。

鍾男起初仍是深信不疑，甚至怪罪行員雞婆，妨礙他投資賺大錢，但在行員及員警不斷的勸說之下，並解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，也要求與網友張男對質，但張男聽聞警方到場，早已逃之夭夭，此時鍾男驚覺遇到詐騙，感謝行員及警方熱心的協助才得以保住積蓄。

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