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深夜搭計程車「向司機開槍」勒索！　日本警方成功逮捕通緝犯

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣川口市29日深夜發生一起槍擊案，一名老年男子從東京都北區搭乘計程車，豈料經過10分鐘，他突然拿起手槍索討金錢，還向司機腹部開槍，造成對方必須住院接受一個月治療，犯案後從現場逃逸。警方將該名男子列為通緝犯後，今（31）日下午終於在JR大宮站月台將之逮捕。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，自從埼玉縣川口市29日深夜爆發槍擊案後，為了安撫當地居民的恐懼，警方透過監視器揪出兇嫌身份，發現兇嫌是68歲男子瀬川好一，於是便將他列為全國通緝犯。

31日下午，警方在埼玉縣埼玉市大宮區JR大宮車站的新幹線14號線月台發現瀨川的身影，於是緊急將他逮捕，當時並未發現瀬川持有手槍。

警方以強盜殺人未遂的嫌疑逮捕瀬川好一，並於下午2時55分移送至川口警察署，此時坐在警車裡的瀨川頭戴草帽、用白色口罩遮臉。警方已前往瀨川好一的住處進行搜查，釐清該支手槍的去向。

報導指出，瀨川好一29日深夜從東京都北區JR赤羽車站前的計程車招呼站搭上該輛計程車。

然而在經過10分鐘、司機將車開至3公里外的埼玉縣川口市幸町時，瀨川突然亮出手槍，對著司機威脅喊道「交出錢來」，最後甚至朝司機腹部開槍（至少一槍），導致72歲的司機腹部身受重傷、鮮血直流，必須住院接受至少一個月的治療。

瀨川好一所住的公寓大樓位於案發現場的東南方，距離只有240公尺，徒步僅需3分鐘就能到達。

►日本爆槍擊案「男嫌在逃中」！持槍勒索計程車　司機腹部中彈

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