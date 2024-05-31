餐廳霸董蕭文明從小就是超瞎點子王　荒唐事都和蝦有關

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記者李芸樺／台北報導

從擺攤賣蝦到拼出餐廳集團事業，一品活蝦董事長蕭文明來了！他分享一路以來各種創業的辛苦，做黑手、當廚師、售盜版光碟、賣假包、擺攤賣蝦，這邊賺到錢又會從另一個地方賠掉，但他總是跌倒了再爬起來，只因他相信惟有做生意才有機會翻身！

▲ 一品活蝦董事長蕭文明。（圖／《豈有此呂》）

蕭文明自小不愛念書但點子特別多，做過不少荒唐事，其中很多和蝦子有關係。像是國中時父母砸錢送他念私校，他卻帶隊蹺課，到水溝釣小螯蝦，後來開始學剪蝦，被蝦殼扎傷還被師傅髒話狂譙，他氣得拿剪刀追著師傅跑，還撂30人來要打師傅！

▲蕭文明說起過往荒唐事，自己也笑了。（圖／《豈有此呂》）

說到賣盜版光碟，荒唐又讓人發噱，蕭文明提到當時經濟正好，一攤一晚可賺一萬元，他收小弟同時擺攤，讓他們高額抽成，若是被抓，連交保都不用辦，拘留所待一個晚上就出來了，但最後，小弟們還是全跑光了，而理由竟然是因為被關的那晚，只能吃麵包配紅茶，又無聊又好餓。

▲蕭文明分享創業辛苦。（圖／《豈有此呂》）

曾當過廚師的蕭文明最終還是決定走回餐飲業，而且選定利潤高的活蝦，在忠孝東路發財車擺攤，每天煮8小時沒休息，8年後終於到開到八間店面甚至到大陸展店，錢卻拿來補稅和佔地賠償，還有的被合夥人買股票輸光了。

最後蕭文明去上了EMBA課程，才把經營模式更精進，他也給餐飲新手要差異化的建議。話說EMBA很多時候都講到英文，他根本聽不懂，如何重當好學生和好老闆呢？請鎖定5月31日下午1:10的《豈有此呂》，聽蕭文明告訴你。