廖老大兒子廖洋賽車生死一瞬　過彎被撞以為手斷了

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記者李芸樺／台北報導

阿娘喂~廖老大的兒子廖洋來了！分享你不知道的廖老大，以及自身身為職業賽車手的生死一瞬心情！

▲廖老大兒子廖洋。（圖／《豈有此呂》）

今年才24歲，廖洋17歲就成為職業車手，跑過不少比賽，他說當中封路賽最危險，只要一撞車就是零件噴飛，引擎都可能掉出來，而且人易受重傷；而他也曾在日本保時捷賽中過彎被撞，第一時間秒斷片，回神後抓不到方向盤，以為手斷了，原來是被重擊到拉傷神經錯位。

▲廖洋分享他對賽車的喜愛和心得。（圖／《豈有此呂》）

廖老大打造出的「打龜號」，曾經跑出台灣最速傳奇，但對岸網紅「杰尼龜」卻沒守約捐百萬，還悄改畫風「不拍車了改拍吃的」。廖洋透露形象煞氣父親私下反差模樣，話不多比較文靜，寵愛妻小是慈父，還開明讓他和妹妹在家自學，但公事上很嚴謹，手把手培養他接班，而且要他從基層做起不能偷懶。

▲▼ 廖洋在澳門TCR比賽獲獎。（圖／廖洋提供）

廖洋分享自學趣事，因為沒去學校上課所以沒有同學，朋友都是在網路交，談戀愛也是交網婆，被呂捷無情吐槽說，網婆身分說不定是個體型跟他一樣的阿兵哥，讓廖洋尬笑。

更多廖洋一解賽車、改車之謎，以及感嘆在台灣賽車和飆車劃等號、賽車手沒飯吃的窘況，請鎖定5月24日下午1:10的《豈有此呂》。