老公是頂替的！女兒罕病過世　光頭霸氣姐的八點檔人生

記者李芸樺／台北報導

看過這位總是盛裝華服賣海鮮的光頭妖姬嗎？霸氣姐楊多多不只打扮霸氣外露，作風、出身也霸氣十足，來自親戚全刺龍刺鳳的酒店家族，所以男友來她家一次就悔婚，她趕快找喜歡她的男同學頂替上陣當老公，結果在婚禮現場哭花妝，後來大女兒得了罕病要換肝救命，她才發現沒有至親要救女兒，心寒。

▲光頭霸氣姐楊多多。（圖／《豈有此呂》）

霸氣姐曾是手不碰三寶的小公主，人生卻在一場婚禮後全變調，老公家暴、婆婆不疼、媽媽不挺，她不敢不想不能靠娘家，離婚後的母女3人窮到合吃一包薯條撐一周，讓她經歷從小公主變酒店小姐的人生洗禮。

▲霸氣姐的霸氣形象下藏著不少情感傷痛。（圖／《豈有此呂》）

該說她率真傻呼呼嗎？霸氣姐還有差點殺夫、莫名背債等宛如八點檔狗血劇的人生旅程，歹運讓人訝異又心疼，這也是她為何兩度落髮剃光頭許願的原因。

她幽默自嘲光頭是省洗髮錢和方便化緣，其實是她的生活好過了，她發願要蓋廟助人，而她也記得幫助她的貴人「陳韻如」，希望有一天可以找到她。

更多光頭霸氣姐的面對人生逆境的歷程，請鎖定5月23日下午1:10的《豈有此呂》。

▲霸氣姐楊多多走過風雨，個性談吐更爽朗。（圖／《豈有此呂》）