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社會 社會焦點 保障人權

我只是想有人陪　郭大實測人形娃娃讓人變快樂

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

忙了一天工作，你是否只想回家有人陪，還不會對你囉囉嗦嗦？你的空虛寂寞冷，曾經失婚的人形藝術推廣協會創辦人「郭大」懂，「人寂寞到極點真會出事」，他帶來美呆了的人形娃娃曼娜，分享娃娃如何陪伴他走過一個人的時刻。

▲▼ 人形藝術推廣協會創辦人郭大，帶來人形娃娃曼娜。（圖／《豈有此呂》）

▲人形藝術推廣協會創辦人郭大(右)。（圖／《豈有此呂》）

郭大以前做廣告設計，經常半夜三更趕稿，而那時老婆懷孕，他因寂寞於是上網買第一台人形娃娃陪伴，怕老婆罵，他只好稱有商機並放在網路上賣，結果真的賣出去了，開啟第一筆交易，一直到現在，他已經開3間娃娃主題咖啡館，和1家娃娃醫院。

目前人形娃娃細緻度已非常高，主持人呂捷近距離觀看曼娜並觸碰皮膚，發現她有血管、皮膚Q彈、關節可動，竟還有口腔喉嚨，插電可加熱，也可以根據客人的需求定製罩杯和長相。

▲▼ 人形藝術推廣協會創辦人郭大，帶來人形娃娃曼娜。（圖／《豈有此呂》）

▲呂捷和人形娃娃曼娜互動，說自己是偷心賊。（圖／《豈有此呂》）

郭大說養娃娃的圈子叫娃友，受眾族群是30-50歲的男性，且多是高科技業人；娃友相聚會一起討論娃娃的服裝、髮型，還會一起幫娃娃拍美照曬娃。

郭大認為現今人口比例失衡，且對婚姻的觀念改變，如何正視個人七情六慾和心理層面的需求變得重要，他舉例有娃友透過娃娃學會與人互動，也有人交到女友並結婚，

▲▼ 人形藝術推廣協會創辦人郭大，帶來人形娃娃曼娜。（圖／《豈有此呂》）

▲人形娃娃作工精緻，就像走出夢中的完美女友。（圖／《豈有此呂》）

郭大希望大家不要只用情色眼光看待人形娃娃，在娃娃面前孤單寂寞不分貴賤，大家應正視自己的身心問題找合理出口。更多郭大分享娃友們走出寂寞人生的掙扎和趣事，實測人形娃娃的陪伴如何讓人變快樂，請鎖定5月30日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 人形藝術推廣協會創辦人郭大，帶來人形娃娃曼娜。（圖／《豈有此呂》）

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